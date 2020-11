Clubs, spelers en andere prominenten in de voetbalwereld reageren woensdag geschokt en met veel verdriet op het overlijden van Diego Maradona. De legendarische Argentijn, die door velen wordt gezien als de beste voetballer aller tijden, stierf woensdag op zestigjarige leeftijd na een hartstilstand.

"Mijn vriend is weg", schrijft de Braziliaanse legende Romário op Twitter. "De Argentijn die de wereld veroverde met de bal aan zijn voeten, maar ook met zijn vreugde en unieke persoonlijkheid. Ik heb het al een paar keer gezegd: van de spelers die ik op het veld zag, was hij de beste."

"Zijn tijd in de wereld heeft veel geluk gebracht in zijn land en heeft ons allemaal in extase gebracht. Ik zal nooit de lach vergeten die we samen hadden. Hij was toch nooit een tegenstander. Hij noemde me 'kereltje' en behandelde me als een broer."

Ook Pelé, die net als Romário en Maradona tot een van de beste voetballers aller tijden wordt gerekend, is geschokt. "Ik ben verdrietig dat ik op deze manier mijn vriend ben verloren. Hopelijk kunnen we in de toekomst samen in de hemel voetballen", aldus de de tachtigjarige Braziliaan op Twitter.

Maradona kwakkelde al enige tijd met zijn gezondheid en werd eerder deze maand geopereerd aan een bloedprop in zijn hersenen. Hij was in zijn huis in de Argentijnse stad Tigre aan het herstellen van de operatie toen een hartstilstand hem fataal werd.

"Diego is de beste voetballer die ik ooit heb gezien en tegen wie ik heb gespeeld", zegt Ruud Gullit, die met AC Milan regelmatig tegen het Napoli van Maradona uitkwam. "Je zult altijd voortleven in mijn hart en de harten van vele voetballiefhebbers. Rust zacht, Diego."

'Hopelijk vindt hij troost in de handen van God'

Gary Lineker, die in de kwartfinale van het WK 1986 met Engeland gedupeerd werd door het wereldberoemde 'hand van God-doelpunt' van Maradona, vindt 'Pluisje' ook "met afstand de beste speler van zijn generatie en mogelijk de beste aller tijden". "Na een gezegend maar moeizaam leven zal hij hopelijk wat troost vinden in de handen van God."

Voor de Argentijnse internationals en Ajax-verdedigers Nicolás Tagliafico en Lisandro Martínez is het overlijden van Maradona eveneens een grote klap. 'Pluisje' leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel en was tussen 2008 en 2010 bondscoach van zijn land, waar hij een heldenstatus verwierf.

"Vandaag is een dag die we nooit zullen vergeten! Rust zacht Diego Armando Maradona! Je was en bent een echte legende. Bedankt voor alles!", schrijft Tagliafico. In Argentinië zijn inmiddels drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

Lionel Messi spreekt dan ook van "een heel trieste dag voor alle Argentijnen". "Hij verlaat ons, maar gaat niet weg, want Diego is eeuwig. Ik bewaar alle mooie momenten die ik met hem heb beleefd en wens zijn familie en vrienden veel sterkte."

Net als Romário en Pelé heeft Cristiano Ronaldo het op Twitter over een afscheid van een vriend. "De wereld neemt afscheid van een eeuwig genie en een ongeëvenaarde goochelaar. Hij vertrekt te vroeg, maar laat een leegte achter die nooit zal worden gevuld. Rust zacht, je zal nooit vergeten worden."

Napoli: 'Dit is de tijd voor tranen'

Ook de clubs waar Maradona zijn loopbaan doorbracht, staan woensdag uitgebreid stil bij het nieuws over hun voormalige speler. Maradona boekte zijn grootste successen bij Napoli, dat hij in 1987 en 1990 naar de landstitel leidde. Sindsdien werd de formatie uit Napels nooit meer kampioen.

"Iedereen verwacht woorden. Maar welke woorden kunnen we gebruiken voor pijn zoals we die nu ervaren? Dit is de tijd voor tranen, de woorden komen later wel. Dag Diego", schrijft het aangeslagen Napoli op Twitter.

FC Barcelona, waar Maradona tussen 1982 en 1984 onder contract stond, spreekt van "het verlies van een icoon" en Boca Juniors kan het verdriet net als Napoli moeilijk onder woorden brengen. "Voor altijd in ons hart. Eeuwige dank Diego."

De UEFA laat bij monde van voorzitter Aleksander Ceferin weten in mineur te zijn. "Maradona is een van de grootste en meest iconische spelers ooit. Hij zal de geschiedenis ingaan als iemand die voetbal in vuur en vlam zette en fans van jong en oud enthousiast maakte met zijn genialiteit en vaardigheid."