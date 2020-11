Diego Maradona overleed woensdag op zestigjarige leeftijd aan de gevolgen van een hartstilstand. De Argentijn werd een grootheid in de voetbalwereld en geldt nog altijd als een van de beste spelers ooit. Een overzicht van de mooiste foto's van de carrière van 'Pluisje'.

Maradona wint in 1986 met Argentinië de wereldtitel. De Zuid-Amerikanen zijn in de finale in Mexico-Stad met 3-2 te sterk voor West-Duitsland. (Foto: Pro Shots)

Maradona scoort op dat WK vijf keer, waaronder twee keer in de kwartfinale en twee keer in de halve finale. (Foto: ANP)

Mardona is niet trefzeker in de finale, maar geeft wel de assist op de winnende 3-2 van Jorge Burruchaga. (Foto: BrunoPress)

In de kwartfinale van dat WK, scoort Maradona tegen Engeland met zijn hand. Hij noemt dat "de hand van God". (Foto: ANP)

In die wedstrijd maakt Maradona ook de 2-0, na een weergaloze solo vanaf de middellijn, waarbij hij vier tegenstanders en de keeper omspeelt. (Foto: ANP)

Maradona bereikt ook grote successen bij zijn clubs, zoals Napoli. De Argentijn wordt bij de Italiaanse club twee keer landskampioen, waaronder hier in 1990. (Foto: ANP)

Een jaar eerder wordt ook de UEFA Cup in de wacht gesleept door Maradona en Napoli. De Italianen verslaan VfB Stuttgart over twee wedstrijden met 5-4. (Foto: Getty Images)

Vanwege die successen is Maradona sinds die tijd een legende bij de fans van Napoli. (Foto: ANP)

In 1990 staat Maradona met Argentinië opnieuw in de WK-finale. Ditmaal is West-Duitsland wel te sterk voor de Zuid-Amerikanen (1-0). Geen tweede wereldtitel op rij dus voor 'El Diez'. (Foto: ANP)

Maradona speelt in totaal 91 interlands en scoort 34 keer voor de Argentijnse ploeg. (Foto: BrunoPress)

Tussen 2008 en 2010 is Maradona bondscoach van Argentinië. Daar werkt hij samen met Lionel Messi, die vaak wordt vergeleken met de oud-voetballer. (Foto: ANP)

Op 30 oktober van dit jaar is Maradona nog te zien in het lege stadion van Gimnasia y Esgrima La Plata, waar hij trainer is. Kort na zijn verjaardag wordt hij opgenomen in het ziekenhuis. (Foto: Pro Shots)