Trainer Arne Slot maakt zich geen zorgen om de vorm van Myron Boadu. De clubtopscorer van vorig seizoen zit de afgelopen weken op de bank bij de Alkmaarders en lijkt ook donderdag voor de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad niet zeker van een basisplaats.

"We weten waarom het wat minder bij hem gaat, omdat hij weggevallen is door corona", zei Slot woensdag op zijn persconferentie. "Myron was bij zijn terugkeer nog niet op conditie en viel in de afgelopen wedstrijd tegen FC Emmen een half uur in. Je hoeft je geen zorgen te maken."

Boadu was vorig seizoen met veertien Eredivisie-doelpunten nog clubtopscorer bij AZ en maakte in november vorig jaar zijn debuut in het Nederlands elftal. Deze jaargang staat de teller pas op twee doelpunten. Slot geeft mede daarom in de punt van de aanval de voorkeur aan Albert Gudmundsson.

"Ik zei gisteren nog gekscherend tegen Myron: 'Misschien moet ik je altijd op de bank laten zetten, want je traint beter dan toen je in de basis stond'", aldus Slot. "Hij traint hartstikke goed. Opgeteld met de kwaliteiten die hij heeft, gaat hij nog heel vaak heel belangrijk zijn voor AZ."

Trainer Arne Slot stond woensdag de pers te woord in de aanloop naar de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad. (Foto: ANP)

'Sociedad topclub in Europa'

AZ treft donderdag in de Europa League Real Sociedad, volgens Slot een "topclub in Europa". De Baskische club is de verrassende koploper in La Liga. "Ze hebben niet de beste spelers van Spanje, die lopen bij Real Madrid en FC Barcelona en andere ploegen. Maar ze blijven negentig minuten lang ongelooflijk gedisciplineerd hun taken uitvoeren, in de hoogste intensiteit."

AZ zag begin deze maand met eigen ogen hoe goed Real Sociedad was. De Alkmaarders werden in San Sebastian overhoop getikt, al bleef het bij 'slechts' 1-0 voor de thuisclub. "Ik heb de krachtsverhoudingen toen niet ingeschat. Het was een tegenstander gelukt om harder te werken dan wij deden. Dat zegt iets over hoe hard Sociedad werkt."

Slot is niet rouwig om de afwezigheid van David Silva, die geblesseerd is en niet kan meedoen in Alkmaar. "Dat hij niet meedoet, zal invloed hebben. Maar als je een grote club als Sociedad bent, zal de vervanger ook een serieuze speler zijn. Ik ga ervan uit, en dat hoop ik, dat hij niet beter is dan David Silva. Dat zou een beetje gek zijn. De nummers elf en twaalf in de selectie zullen ook goed zijn."

