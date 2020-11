Diego Maradona is woensdag op zestigjarige leeftijd overleden, zo bevestigt de Argentijnse voetbalbond. De voetballegende is bezweken aan een hartstilstand.

Volg alles over de dood van Maradona in ons liveblog.

Maradona lag eerder deze maand al in het ziekenhuis in het Argentijnse Olivos en werd geopereerd vanwege een bloedprop in zijn hersenen. Hij was woensdag in zijn huis in Tigre, een voorstad van Buenos Aires, aan het herstellen van die twee uur durende operatie toen hij een hartstilstand kreeg en dat is hem fataal geworden.

Vanwege de dood van Maradona heeft de Argentijnse regering drie dagen van nationale rouw afgekondigd. Maradona, die van 1976 tot 1997 actief was als speler, wordt gezien als een van de beste voetballers aller tijden.

Maradona was de sterspeler van de Argentijnse ploeg die in 1986 in Mexico de wereldtitel veroverde door een 3-2-overwinning in de finale tegen West-Duitsland. Vier jaar later haalde hij opnieuw de finale met zijn land, maar toen werd met 1-0 verloren van de Duitsers.

Maradona werd een held in Napels

In clubverband was Maradona actief voor onder meer FC Barcelona, Sevilla en Napoli. Vooral bij die laatste club werd hij een legende door de club in 1987 en 1990 naar de landstitel te leiden. Dat zijn nog altijd de enige twee kampioenschappen van Napoli, dat in 1989 ook nog de UEFA Cup won met Maradona als de grote ster.

Hoogtepunt van Maradona bij de Argentijnse ploeg was de kwartfinale van het WK 1986 tegen Engeland, waarin hij na een weergaloze solo scoorde, een goal die wordt gezien als een van de mooiste treffers ooit. Hij scoorde die wedstrijd ook met een handsbal, beter bekend onder bijnaam 'de hand van God'.

Maradona speelde ook op de WK's van 1982, 1990 en 1994. Op dat laatste WK werd hij betrapt op dopinggebruik en moest hij het toernooi verlaten.

311 Zo werd Diego Maradona een legende in Napels

Maradona kende bescheiden trainerscarrière

Drie jaar na het WK van 1994 speelde de inmiddels bijna 37-jarige Maradona in dienst van Boca Juniors zijn laatste wedstrijd als prof. De 91-voudig international kampte met overgewicht en werd opnieuw betrapt op het gebruik van verboden middelen.

In de jaren daarna kampte Maradona met tal van verslavingen en in 2004 lag hij al lange tijd in het ziekenhuis en werd gevreesd voor zijn leven. De held van het Argentijnse volk herstelde wonderwel en werd in 2008 bondscoach van zijn land. Op het WK van 2010 leidde hij zijn land naar de kwartfinales, waarin Duitsland veel te sterk was (4-0).

De afgelopen jaren kende Maradona een bescheiden trainerscarrière bij Dubai en Mexico en hij was voorzitter van het Wit-Russische Dinamo Brest. In 2019 werd hij trainer van Gimnasia de la Plata in Argentinië en dat bleef hij tot zijn dood.