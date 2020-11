Zlatan Ibrahimovic staat open voor een terugkeer als international van Zweden. De 39-jarige spits van AC Milan zette na het EK van 2016 een punt achter zijn interlandcarrière.

"Ik zal eerlijk zijn: ja, ik mis het nationale team. Dat is geen geheim. Degene die het niet mist, heeft zijn carrière al beëindigd. En ik heb mijn carrière nog niet beëindigd", zei Ibrahimovic woensdag tegen de Zweedse krant Aftonbladet.

Toen Ibrahimovic, die dinsdag voor de twaalfde keer werd verkozen tot beste speler van zijn land, werd gevraagd wat hij zou zeggen als bondscoach Janne Andersson zou bellen, reageerde hij met iets meer voorbehoud.

"Ik zou zeggen: 'Geef me de tijd, ik zal erover nadenken", aldus de oud-speler van onder meer Ajax. "Het moet wel van zijn kant komen. Ik moet er niet voor de vorm bijgehaald worden, maar echt met het idee dat ik iets kan bijdragen."

Ibrahimovic maakte dit seizoen al tien doelpunten voor AC Milan, dat mede daardoor aan kop gaat in de Serie A. De aanvaller, die in 116 interlands 62 keer scoorde, kampt momenteel met een hamstringblessure en is waarschijnlijk drie weken uitgeschakeld.

Zonder Ibrahimovic plaatste Zweden zich voor het EK van volgend jaar, waar Spanje, Polen en Slowakije de tegenstanders zijn in de groepsfase. De Zweden kwamen bij de laatste drie deelnames telkens niet voorbij de groepsfase.

Zlatan Ibrahimovic speelde op het EK van 2016 zijn laatste wedstrijden als Zweeds international. (Foto: Pro Shots)