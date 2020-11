PSV moet het donderdag in de cruciale thuiswedstrijd tegen PAOK in de groepsfase van de Europa League stellen zonder Mario Götze. De Duitse middenvelder is niet fit genoeg bevonden.

Götze miste zondag ook al de uitwedstrijd tegen FC Twente (1-1), omdat hij ziek was geweest en met wat spierproblemen kampte. Trainer Roger Schmidt was toen wel hoopvol dat hij mee kon doen tegen PAOK.

"Mario is een goede speler, hij geeft ons voorin meer balans. Maar ook zonder hem speelden we tegen Twente een uur lang goed", zei Schmidt woensdag op zijn persconferentie.

Naast Götze kan PSV tegen PAOK ook niet beschikken over Ryan Thomas, die tegen FC Twente ontbrak vanwege een blessure, en de al langer afwezigen Armando Obispo, Maximiliano Romero, Érick Gutiérrez en Marco van Ginkel.

Stand in groep E van Europa League: 1. Granada 3-7 (+3)

2. PAOK 3-5 (+3)

3. PSV 3-3 (-3)

4. Omonia Nicosia 3-1 (-3)

'We staan onder druk'

PSV ging drie weken geleden in Thessaloniki op pijnlijke wijze met 4-1 onderuit tegen PAOK en moet donderdag winnen om een goede kans te maken op een plek bij de eerste twee in de poule en daarmee plaatsing voor de knock-outfase.

"We staan onder druk. Je kunt het zien als onze eerste finale in de groep. Maar het is altijd goed om alles in eigen hand te hebben. Als we drie keer winnen, zijn we voor 100 procent zeker door naar de volgende ronde", aldus Schmidt.

PSV-PAOK begint donderdag om 21.00 uur in het Philips Stadion en staat onder leiding van de Letse scheidsrechter Andris Treimanis. De Eindhovenaren nemen het verder ook nog op tegen achtereenvolgens Granada (uit) en Omonia Nicosia (thuis).