PSV Vrouwen moet op zoek naar een nieuwe trainer. Sander Luiten heeft de club uit Eindhoven woensdag laten weten dat hij per direct vertrekt om privéredenen.

De 45-jarige Luiten was sinds de zomer van 2018 trainer bij PSV. In zijn eerste seizoen eindigde de vrouwenploeg als derde en in april van dit jaar was de koppositie in handen op het moment dat het seizoen werd beëindigd vanwege de coronacrisis.

Hoewel er door de KNVB geen kampioen werd uitgeroepen, mocht PSV als nummer één wel deelnemen aan de Champions League. In december is het FC Barcelona van Lieke Martens de tegenstander in de knock-outfase van dat toernooi.

Het is nog niet bekend wie Luiten opvolgt. Zijn taken worden voorlopig overgenomen door Danny Koevermans en Ovidiu Stînga, beiden oud-spelers van PSV.

PSV Vrouwen, dat dit seizoen kan beschikken over onder anderen Sari van Veenendaal en Mandy van den Berg, is na de eerste acht wedstrijden van dit seizoen de nummer twee achter Ajax.