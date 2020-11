Andrea Pirlo is erg blij dat hij bij Juventus weer over Matthijs de Ligt kan beschikken. De verdediger van Oranje is terug na een schouderblessure en heeft direct weer een basisplaats.

"Het is heel belangrijk voor ons dat Matthijs terug is. Met hem in de ploeg spelen we agressiever", zei Pirlo dinsdag na de benauwde 2-1-zege op Ferencváros in de Champions League.

"Hij helpt ons ook enorm wanneer we in balbezit zijn. Hij is nog maar 21, maar heeft al de kwaliteiten van een aanvoerder."

De Ligt was na de wedstrijd tegen Ferencváros vooral kritisch op zichzelf. "Het tegendoelpunt was mijn fout. We waren vandaag niet goed en moeten met meer snelheid en lef spelen", zei de oud-Ajacied.

"Het was een moeilijke wedstrijd, waarin Ferencváros erg compact speelde. Achterin doe ik wat ik bij Ajax ook deed. Ik probeer zoveel mogelijk vooruit te verdedigen."

De overwinning op Ferencváros betekent dat Juventus in groep G samen met FC Barcelona al zeker is van een plek in de volgende ronde. Er zijn nog twee speelrondes te gaan in de poulefase.