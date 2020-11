Virgil van Dijk, Vivianne Miedema en Sarina Wiegman maken kans om uitgeroepen te worden tot respectievelijk FIFA Men's Player, Women's Player en Women's Coach van 2020. De Nederlanders zijn woensdag door de FIFA genomineerd voor de prijzen van Wereldvoetballer en Coach van het Jaar.

Van Dijk heeft concurrentie van Thiago Alcántara, Cristiano Ronaldo, Kevin De Bruyne, Robert Lewandowski, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar, Sergio Ramos en Mohamed Salah.

De 29-jarige verdediger, die nog maanden is uitgeschakeld door een zware knieblessure, eindigde vorig jaar achter Messi als tweede in de verkiezing. Hij had vorig seizoen een belangrijk aandeel in de eerste landstitel van Liverpool sinds 1990.

Miedema moet het uitvechten met Lucy Bronze, Delphine Cascarino, Caroline Graham Hansen, Pernille Harder, Jennifer Hermoso, Ji So-yun, Sam Kerr, Saki Kumagai, Dzsenifer Marozsán en Wendie Renard.

De 24-jarige aanvaller van Arsenal werd in juli al door de Engelse pers verkozen tot Voetbalster van het Jaar in de Women's Super League. Ze werd onlangs ook de eerste speler die vijftig doelpunten heeft gemaakt in de toonaangevende competitie.

Winnaars beste speler FIFA The Best 2016: Cristiano Ronaldo (Por) en Carli Lloyd (VS)

2017: Cristiano Ronaldo (Por) en Lieke Martens (Ned)

2018: Luka Modric (Kro) en Marta (Bra)

2019: Lionel Messi (Arg) en Megan Rapinoe (VS)

Van Veenendaal niet genomineerd

Wiegman moet de strijd aangaan met Lluís Cortés, Rita Guarino, Emma Hayes, Stephan Lerch, Hege Riise en Jean-Luc Vasseur. De 51-jarige bondscoach van de Oranjevrouwen, die volgend jaar aan de slag gaat bij de nationale ploeg van Engeland, won al eens in 2017.

Sari van Veenendaal is titelhouder bij de Women's Goalkeeper. De dertigjarige doelvrouw van de Oranjevrouwen en PSV (afgelopen seizoen Atlético Madrid) behoort dit jaar echter niet tot de genomineerden. Ook bij de Men's Goalkeeper is er geen Nederlandse inbreng.

Het FIFA-gala vindt plaats op 17 december. Het evenement stond aanvankelijk in september op het programma, maar werd toen uitgesteld vanwege de coronacrisis. Andere verkiezingen, zoals de uitreiking van de Gouden Bal door het Franse tijdschrift France Football, gaan in 2020 helemaal niet door.

FIFA's Best, dat sinds 2016 bestaat nadat het werd gescheiden van de Gouden Bal, zal geheel online worden gehouden. Tot en met 9 december kunnen bondscoaches, aanvoerders van nationale ploegen, fans en tweehonderd journalisten hun stem uitbrengen.