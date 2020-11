RB Leipzig is woedend op Danny Makkelie en Kevin Blom. De Nederlanders gaven Paris Saint-Germain dinsdag een strafschop en mede daardoor boekten de Fransen een cruciale 1-0-zege in de groepsfase van de Champions League.

Scheidsrechter Makkelie legde de bal na ruim tien minuten op de stip na een overtreding van Marcel Sabitzer op Ángel Di María. Er leek weinig aan de hand, maar videoscheidsrechter Blom draaide de beslissing van Makkelie niet terug.

"Ik begrijp er niets van. Het is een duidelijke schwalbe. Er is nul contact. De penalty is echt een absolute grap. Hier hebben we toch een videoscheidsrechter voor?", vroeg Leipzig-trainer Julian Nagelsmann zich hardop af.

"Ik weet niet waar hij was, maar vermoedelijk keek hij een andere wedstrijd. Dit is erg triest op Champions League-niveau. We hadden meer verdiend dan deze nederlaag. PSG heeft geen enkele grote kans gecreëerd."

Tuchel: 'Spelers speelden met hun hart en ziel'

PSG-trainer Thomas Tuchel was na afloop eveneens geïrriteerd, maar dan over de vragen van de Franse pers op de persconferentie. Zij vonden het spel van de verliezend finalist van vorig seizoen in de Champions League zeer matig.

"We hebben goed verdedigd en alles gegeven. Dat is waarom we hebben gewonnen. Daar ga ik mijn excuses niet voor aanbieden. Ze zijn doodop, ze speelden met hun hart en ziel", aldus Tuchel, die vervolgens de problemen van PSG aanhaalde.

"We hebben echt geprobeerd om te voetballen, maar met welk spelersmateriaal? Kijk naar alle blessures in de selectie en het loodzware schema. Als je beseft in welke situatie we verkeren, dan zou dat genoeg zeggen."

