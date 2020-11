Roda JC haalt na dit seizoen het kunstgrasveld uit het Parkstad Limburg Stadion. De Limburgers keren dan na zeven jaar terug op natuurgras.

Roda JC speelde in het seizoen 2013/2014 voor het laatst op natuurgras. De club degradeerde na die jaargang uit de Eredivisie en besloot toen vanwege bezuinigingsmaatregelen over te stappen op kunstgras.

Het is de bedoeling dat Roda JC vanaf volgend seizoen ook weer gaat trainen op Sportpark Kaalheide, omdat het veld in het stadion anders te veel wordt belast. De kunstgrasvelden en faciliteiten op Kaalheide zijn op dit moment nog niet in orde.

Roda JC en de gemeente Kerkrade hebben een nieuw tienjarig huurcontract getekend voor het gebruik van Kaalheide, waarbij het sportpark de komende jaren een facelift zal ondergaan, met onder meer nieuwe kunstgrasvelden.

In de Keuken Kampioen Divisie staat Roda JC na dertien wedstrijden op een teleurstellende twaalfde plaats. De ploeg van de nieuwe trainer Jurgen Streppel heeft als doelstelling meedoen om de bovenste plaatsen en promotie naar de Eredivisie.

Steeds meer clubs verruilen het kunstgras voor natuurgras. In de Eredivisie zijn er met Sparta Rotterdam, Heracles Almelo en FC Emmen nog maar drie teams over die op kunstgras spelen. In de Keuken Kampioen Divisie ligt dat aantal een stukje hoger.

