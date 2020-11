Sergiño Dest was in de wolken na zijn eerste treffer in dienst van FC Barcelona. De rechtsback, die afgelopen zomer overkwam van Ajax, opende dinsdag de score in het Champions League-duel met Dynamo Kiev (0-4).

"Dit is een perfecte dag", zei Dest na afloop van het duel voor de Spaanse televisie. "Ik ben erg blij met mijn eerste doelpunt. Het was ook een belangrijke treffer, de 0-1. Hopelijk gaan er meer volgen."

Na een moeizame eerste helft maakte Dest kort na rust de openingstreffer voor FC Barcelona. De Amerikaanse international, die speelde bij afwezigheid van de geblesseerde Sergi Roberto, nam de bal mee van zijn ploeggenoot Martin Braithwaite en werkte koelbloedig af in de verre hoek.

"Ik kreeg de opdracht om veel ten aanval te trekken en op zoek te gaan naar het vijandige doel. Dit is een belangrijke overwinning voor ons. De ploeg speelde erg goed en ik denk dat we het geweldig hebben gedaan."

"We bevinden ons nu in een goede uitgangspositie in de Champions League", refereerde Dest aan het behaalde ticket voor de achtste finales van het Europese miljoenenbal. Hoewel de groepsfase al beslist is en FC Barcelona de nodige spelers kan sparen voor de competitie, wil Dest de teugels niet laten vieren. "Ik wil ook de resterende twee groepswedstrijden winnen."

Trainer Ronald Koeman was in zijn nopjes met het optreden van zijn ploeg in Kiev. (Foto: Pro Shots)

Koeman: 'Dit is wat we willen'

Trainer Ronald Koeman was blij met het optreden van zijn ploeg in Kiev. Hij liet Lionel Messi en Frenkie de Jong thuis om ze te sparen voor de competitie, waarin FC Barcelona vooralsnog een dramatische start kent.

"Ik heb genoten van het collectief. Dit is wat we willen", zei Koeman op zijn persconferentie. "Ik heb een hongerige ploeg gezien. We maakten vier doelpunten, belangrijke spelers konden uitrusten en de jonge spelers hebben deze minuten verdiend. Ze hebben goed gepresteerd."

"We hebben ons doel bereikt met het behalen van een goed resultaat en het bereiken van de achtste finales. Het team maakte een energieke indruk. We waren in de eerste helft niet effectief genoeg, maar in de tweede helft wel. We mogen erg blij zijn."