FC Barcelona heeft zich al na vier wedstrijden verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Champions League. Mede dankzij een doelpunt van Sergiño Dest, zijn eerste in dienst van de Catalanen, werd in Oekraïne met 0-4 gewonnen van Dinamo Kiev. Ook Juventus, met Matthijs de Ligt in de basis, voegde zich bij de laatste zestien.

FC Barcelona, dat aan de groepsfase was begonnen met overwinningen op Ferencváros (5-1) en Juventus (0-2), maakte het verschil met Dinamo Kiev in de tweede helft. Dest opende de score, waarna Martin Braithwate (2x) en Antoine Griezmann de voorsprong uitbreidden.

Ronald Koeman kan het succes met Barcelona in de Champions League goed gebruiken. De ploeg beleeft in eigen land de slechtste competitiestart sinds 1991 en bezet momenteel slechts de dertiende plaats.

Ook Juventus plaatste zich voor de knock-outfase, al hadden de Italianen heel veel moeite om thuis af te rekenen met Ferencváros. Het winnende doelpunt van Álvaro Morata viel pas in blessuretijd.

FC Barcelona gaat met twaalf punten aan de leiding in groep G, gevolgd door Juventus (9). Dinamo Kiev en Ferancváros hebben pas één punt en gaan onderling strijden om een plaats in de Europa League.

FC Barcelona en Juventus voegen zich bij Chelsea en Sevilla. Die clubs schaarden zich eerder op de avond bij de laatste zestien.

Barcelona wint met veredelde B-ploeg

Barcelona trad in Kiev aan met een veredelde B-ploeg. Griezmann, Ousmane Dembélé en Jordi Alba begonnen op de bank, terwijl Lionel Messi en Frenkie de Jong rust kregen en daardoor in Spanje waren achtergebleven.

Braithwaite kreeg daardoor een kans in de spits en de Deen beschaamde dat vertrouwen niet. De 29-jarige aanvaller tekende in de 57e minuut uit een corner voor 0-2 en maakte er twintig minuten voor tijd uit een zelf versierde penalty 0-3 van.

Dest had Barcelona even daarvoor op het goede spoor gezet. De in Almere geboren Amerikaans international plukte de bal in de 52e minuut weg van de voeten van Braithwate en klopte Kiev-doelman Heorhiy Buschan in de verre hoek.

Juventus pas in blessuretijd langs Ferancváros

Juventus moest diep gaan om zich al na vier wedstrijden te verzekeren van een plaats in de knock-outfase. De Italianen maakten tegen Ferencváros pas in blessuretijd het verschil.

De ploeg van trainer Andrea Pirlo kwam na negentien minuten verrassend op achterstand door toedoen van Myrto Uzumi. Na de gelijkmaker van Cristiano Ronaldo leek Juventus niet door te kunnen drukken, totdat Morato er in de 92e minuut met het nodige geluk 2-1 van maakte.

De Ligt speelde de hele wedstrijd mee. De verdediger maakte afgelopen weekend zijn rentree na maanden aan de kant te hebben gestaan na een schouderoperatie.

Bekijk de uitslagen en het programma in de Champions League