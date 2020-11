De clubleiding van Schalke 04 heeft dinsdag een aantal stevige maatregelen genomen in dit crisisseizoen. De hekkensluiter in de Bundesliga heeft Amine Harit en Nabil Bentaleb tot nader order uit de selectie gezet vanwege enkele incidenten en ontbindt binnenkort het contract van Vedad Ibisevic.

Harit en Bentaleb worden door de clubleiding van Schalke gezien als stoorzenders in de spelersgroep. "Er zijn dingen gebeurd die we niet kunnen tolereren", legt technisch directeur Jochen Schneider uit op de website van de club. "We geven Amine de tijd om te reflecteren en we gaan er samen hard aan werken om hem terug te krijgen op het niveau waarmee hij ons kan helpen."

De 'Königsblauen' willen zo snel mogelijk afscheid nemen van Bentaleb, wiens contract na dit seizoen afloopt. "Nabil is een goede voetballer, daar bestaat geen twijfel over. Maar we moeten ons realiseren dat Nabil en Schalke geen goede combinatie is. Het ging niet om één specifiek moment, deze beslissing vloeit voort uit een proces."

Ook Ibisevic heeft een contract tot het einde van dit seizoen, maar in overleg hebben de 36-jarige aanvaller en Schalke besloten om na de jaarwisseling de samenwerking te beëindigen. Volgens Schneider zijn daar geen incidenten aan voorafgegaan.

"De emotionele uitbarsting op de training van afgelopen zondag heeft niets met deze beslissing te maken", laat Schneider weten. "De club en de speler hadden voorafgaand aan dit seizoen andere dingen van elkaar verwacht. Wij denken dat het beter is om nu op goede voorwaarden uit elkaar te gaan."

Schalke beleeft een belabberde seizoensstart. De ploeg uit Gelsenkirchen pakte in de eerste acht wedstrijden slechts drie punten en staat met een doelsaldo van 5-24 laatste in de Bundesliga. Eind september werd coach David Wagner na acht maanden zonder overwinning ontslagen.

