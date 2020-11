Chelsea en Sevilla hebben zich dinsdag als eerste twee clubs geplaatst voor de knock-outfase van de Champions League. De Engelsen boekten een zwaarbevochten 1-2-zege bij Stade Rennes. Sevilla was met dezelfde cijfers te sterk voor FC Krasnodar.

Bij beide wedstrijden zat het venijn in de staart. Chelsea, waar Hakim Ziyech een kwartier voor tijd mocht invallen, sleepte de overwinning uit het vuur door een doelpunt van Olivier Giroud in de eerste minuut van de blessuretijd.

De winnende goal van Sevilla viel zelfs pas in de vijfde minuut van de toegevoegde tijd. De Spanjaarden, met Luuk de Jong in de basis en Karim Rekik als invaller, sloegen toe via Munir El Haddadi.

Met tien punten zijn Chelsea en Sevilla al na vier wedstrijden in groep E verzekerd van een plaats bij de laatste zestien. FC Krasnodar en Stade Rennes hebben pas één punt en vechten onderling uit wie na de winterstop mag uitkomen in de Europa League.

Olivier Giroud bezorgt Chelsea in blessuretijd de zege. (Foto: Pro Shots)

Chelsea schrikt niet van late tegengoal

Ziyech begon in het Roazhon Park in Rennes op de bank, met het oog op het drukke programma in de Premier League. Een kwartier voor tijd kwam hij in het veld als invaller voor Callum Hudson-Odoi, de maker van het openingsdoelpunt.

De treffer van Hudson-Odoi viel in de 22e minuut. De Engelsman kon na een splijtende pass van voormalig Vitesse-speler Mason Mount alleen op het doel af en faalde niet. Even daarvoor had Timo Werner met een enorme misser voor open doel al een kans op 0-1 laten liggen.

Na rust leek Chelsea zonder veel moeite de overwinning over de streep te trekken, maar door een kopbal van Serhou Guirassy uit een corner kwam de thuisploeg in de slotfase toch langszij. Diep in blessuretijd bezorgde Giroud na een door Ziyech opgezette aanval Chelsea alsnog de zege.

Luuk de Jong plaatste zich met Sevilla voor de achtste finales. (Foto: Pro Shots)

Krasnodar geeft met invaller Vilhena punt uit handen

Sevilla kwam in Rusland dankzij Ivan Rakitic zelfs al na vier minuten op voorsprong. Na een klein uur spelen knokte FC Krasnodar zich terug via Wanderson Wamberto, zoon van de Braziliaanse oud-Ajacied Wamberto. El Haddadi bezorgde Sevilla met een goal vanuit de kluts alsnog de zege.

De Jong kon geen hoofdrol vertolken en werd twintig minuten voor tijd gewisseld. Rekik viel na een uur spelen in, een paar minuten later kwam bij Krasnodar Tonny Vilhena als invaller binnen de lijnen.

Volgende week woensdag neemt Krasnodar het thuis op tegen Rennes. Sevilla en Chelsea strijden in Spanje om de koppositie in poule E.

