Robin Pröpper heeft geen noemenswaardige schade opgelopen bij zijn botsing met Lassina Traoré in de uitwedstrijd van zondag tegen Ajax. De aanvoerder van Heracles verliet in de Johan Cruijff ArenA in tranen het veld.

Pröpper ging twintig minuten voor tijd schreeuwend naar het gras en sloeg uit frustratie meerdere keren met zijn vuist op de grond. De verdediger scheurde ruim twee jaar geleden zijn kruisband en vreesde dat hij opnieuw een ernstige knieblessure had opgelopen.

Uit een mri-scan kwam dinsdag echter naar voren dat de schade enorm blijkt mee te vallen. "Er is naar voren gekomen dat ik er zonder kleerscheuren uit ben gekomen. Dat had ik niet verwacht als je de beelden nogmaals ziet", zegt een opgeluchte Pröpper op de website van Heracles.

"Het is mooi dat mijn lichaam dusdanig sterk blijkt te zijn dat het de rare draai van mijn knie heeft opgevangen. Ik ben ontzettend blij met de uitslag. Al met al heb ik dus mezelf en een hoop mensen voor niets laten schrikken."

Pröpper zegt dat hij na de botsing met Traoré 'in shock' van het veld liep, maar dat hij al snel het gevoel kreeg dat het minder erg was dan gevreesd. "Ik ging naar binnen met de fysio om snel wat testen uit te voeren om de schade te constateren. Dat leek gelukkig mee te vallen. Alleen was er nog een mri-scan nodig om uitsluitsel te geven."

Heracles stond op het moment dat Pröpper het veld verliet met 4-0 achter in Amsterdam. Het duel eindigde in een 5-0-zege voor Ajax.