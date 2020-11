Juventus in absolute slotfase naar volgende ronde

Andrea Pirlo zag zijn ploeg in Turijn worstelen tegen het Hongaarse Ferencváros, maar dankzij een doelpunt van Álvaro Morata in de blessuretijd houdt Juventus de punten toch in eigen huis. In de eerste helft scoorde Cristiano Ronaldo, de Champions League-topscorer aller tijden, zijn 131e doelpunt in het miljoenenbal. De beslissingen in Groep G van de Champions League zijn al na vier wedstrijden gevallen, want Barcelona en Juventus gaan naar de knock-outfase van het miljoenenbal. Dynamo Kiev en Ferencváros mogen gaan uitmaken wie er derde wordt en naar de Europa League gaat.