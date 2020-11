Manchester United-Basaksehir ·

19' GOAL Manchester United! 2-0



Is het een leren bal of een hete kroket? Het lijkt op het laatste, want Basaksehir-doelman laat een ogenschijnlijk makkelijk houdbare voorzet los en gunt Bruno Fernandes in de rebound zijn tweede doelpunt van de aanval. De 2-0-voorsprong geeft de verhoudingen in Old Trafford uitstekend weer, want Manchester United walst over de Turkse club heen.