Vormer en Lang in duel met Haaland

Borussia Dortmund neemt het in eigen huis op tegen Club Brugge, waar Ruud Vormer en Noa Lang een basisplaats hebben. Bij de Duitsers staat onder meer de zeventienjarige Jude Bellingham in de basisopstelling, maar de nog jongere Youssoufa Moukoko begint op de bank. Dortmund is met zes punten koploper in groep F en Club Brugge staat met vier punten derde. In dezelfde poule nemen Lazio (vijf punten) en Zenit (één punt) het tegen elkaar op.



Opstelling Dortmund: Bürki; Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro; Bellingham, Delaney, T. Hazard; Sancho, Haaland, Reyna.



Opstelling Club Brugge: Mignolet; Clinton Mata; Kossounou, Deli; Diatta, Vormer, Vanaken, Balanta, De Ketelaere; Lang Krmencík.