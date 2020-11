Shanice van de Sanden zag de laatste maanden de ene na de andere collega-international terugkeren naar de Vrouwen Eredivisie. De buitenspeelster denkt ondanks haar reserverol bij VfL Wolfsburg én Oranje op de korte termijn niet aan een terugkeer naar Nederland.

Afgelopen zomer keerden bekende speelsters als Sari van Veenendaal, Stefanie van der Gragt, Kika van Es en Mandy van den Berg terug in de Nederlandse competitie. Vrijdag kwam daar met recordinternational Sherida Spitse - ze tekende bij Ajax - een grote naam bij.

"Toen ik het nieuws van Sherida hoorde, dacht ik eraan hoe lekker het zou zijn om weer in Nederland te wonen. Om dicht bij familie en vrienden te zijn en weer echt thuis te komen", geeft Van de Sanden toe. "De Vrouwen Eredivisie is geen stap terug meer, maar een nieuwe uitdaging. Het niveau schiet omhoog dankzij de rentree van deze speelsters."

Een terugkeer is voor de 28-jarige Van de Sanden momenteel echter geen optie. De buitenspeelster verruilde Champions League-winnaar Lyon in september nog voor verliezend finalist Wolfsburg. "Ik zit bij Wolfsburg op mijn plek en ik wil eerst prijzen winnen op het hoogste Europese podium en wellicht zit de terugkeer er daarna in."

Bij de Duitse club moet de tachtigvoudig international vaak genoegen nemen met een rol als invaller. Ze speelde sinds haar komst acht wedstrijden, waarvan slechts één als basisspeelster. In haar laatste seizoen bij Lyon begon ze in al haar elf duels ook op de bank.

Op het WK in 2019 verloor Shanice van de Sanden haar basisplek, waardoor ze in de finale genoegen moest nemen met een rol als invaller. (Foto: ANP)

Ook concurrentiestrijd bij Oranje

Op het WK van vorig jaar raakte Van de Sanden bij Oranje eveneens haar basisplaats kwijt. Tijdens de verloren finale tegen de Verenigde Staten viel ze in. Ruim een jaar later, met een oefenwedstrijd tegen de wereldkampioen op het programma, moet Van de Sanden zich nog steeds regelmatig in een rol als reservespeler schikken.

"Ik heb het gevoel dat ik weer van voor af aan moet beginnen en mezelf moet bewijzen", zegt ze. "Het is wellicht niet in mijn voordeel dat ik voor een trainer als invaller erg bruikbaar ben, maar ik heb ook laten zien dat ik goed genoeg ben voor de basis."

Van de Sanden heeft nog acht maanden om zich in de basis te spelen, want in juli 2021 gaan de Oranjevrouwen voor het eerst in de geschiedenis naar de Olympische Spelen. De voorbereiding op het toernooi is in volle gang en vrijdagavond wacht met de VS voor het eerst in maanden een tegenstander uit de wereldtop.

De wedstrijd tussen de Oranjevrouwen en de viervoudig olympisch kampioen wordt gespeeld in het Rat Verlegh Stadion van NAC Breda en begint vrijdag om 18.35 uur.