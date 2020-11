Feyenoord vertrekt woensdag met de lichtgeblesseerde Jens Toornstra naar Rusland voor het Europa League-duel met CSKA Moskou. De inzetbaarheid van de middenvelder donderdag is nog twijfelachtig.

Toornstra hield zondag net als Bryan Linssen wat pijntjes over aan de 1-3-zege op Fortuna Sittard. "Linssen heeft vandaag weer met de groep meegedaan, Toornstra trainde nog individueel", zei trainer Dick Advocaat dinsdag op een persconferentie.

Ten opzichte van de wedstrijd tegen Fortuna keert verdediger Uros Spajic weer terug in de selectie. Met Justin Bijlow, Ridgeciano Haps, Leroy Fer, Luis Sinisterra, Róbert Bozeník, Christian Conteh en Tyrell Malacia heeft Feyenoord nog altijd een lange lijst met blessures.

Ook de weersomstandigheden zullen in Moskou een rol gaan spelen. Met temperaturen rond het vriespunt is het al behoorlijk koud in de Russische hoofdstad, waar ook sneeuw wordt voorspeld.

"Dat is toch juist mooi?", vond Advocaat. "We hebben net bericht gehad van de UEFA, die meldde dat we misschien niet kunnen trainen of dat we moeten uitwijken naar een andere locatie. Maar daar heeft CSKA ook last van."

Stand Groep K Europa League 1. Dinamo Zagreb 3-5 (+1)

2. Wolfsberger AC 3-4 (+1)

3. Feyenoord 3-4 (-1)

4. CSKA Moskou 3-2 (-2)

'Tijdens wedstrijd aanvoelen of winst erin zit'

Feyenoord boekte begin deze maand een knappe 3-1-thuiszege op de Russen. "Zij zullen een beetje angst voor ons hebben, dat weet ik wel zeker", zei Advocaat dan ook.

De gelouterde coach verwacht dat CSKA thuis op een andere manier gaat spelen dan in de thuiswedstrijd. "Ze zullen wat hoger druk zetten. In De Kuip lieten ze ons een beetje komen en wilden ze toeslaan in de omschakeling met hun snelheid voorin, maar dat hebben we toen goed voorkomen."

"CSKA heeft veel individuele kwaliteiten om het ons lastig te maken, maar wij spelen altijd om te winnen", aldus Advocaat, die wellicht ook genoegen neemt met een punt. "Je moet tijdens de wedstrijd aanvoelen of winnen erin zit. En anders moet je voor een gelijkspel gaan."

CSKA Moskou-Feyenoord begint donderdag om 18.55 uur.

Bekijk de standen en het programma in de Europa League