Steven McClaren is dinsdag voor de vierde keer in zee gegaan met Derby County. De oud-speler en -trainer van de geplaagde club wordt deze keer technisch directeur en adviseur van het bestuur.

De terugkeer van de 59-jarige McClaren volgt ruim een week na het ontslag van Phillip Cocu. De Nederlandse trainer werd verantwoordelijk gehouden voor het feit dat Derby laatste staat in het Championship, het tweede niveau in Engeland.

"We zijn ontzettend blij dat Steve ons wil helpen in deze cruciale periode", zegt directeur Stephen Pearce op de site van 'The Rams'. "Zijn kennis en ervaring zullen van onschatbare waarde voor ons zijn."

McClaren zal in zijn nieuwe rol ook een klankbord moeten zijn voor Wayne Rooney. De topscorer aller tijden van Engeland is momenteel interim-hoofdcoach bij Derby County, waar hij ook nog actief is als speler. Hij verloor zaterdag met zijn ploeg met 1-0 bij Bristol City.

McClaren was in de jaren tachtig drie seizoenen speler bij Derby County. Als trainer was hij in twee periodes werkzaam bij de club (2013-2015 en 2016-2017). De oud-bondscoach van Engeland is in Nederland vooral bekend uit zijn tijd als trainer bij FC Twente, dat hij in 2010 naar de enige titel uit de clubhistorie leidde.

Steven McClaren was eerder twee periodes hoofdcoach bij Derby County. (Foto: ANP)