Robert de Pauw is vanaf volgend seizoen de coach van FC Twente Vrouwen. De 39-jarige Nijmegenaar is de opvolger van Tommy Stroot, die trainer wordt bij de Duitse topclub VfL Wolfsburg.

De Pauw komt over van de KNVB, waar hij Oranje onder 17 onder zijn hoede heeft. Daarvoor was hij trainer bij onder meer NEC en Achilles'29.

"Historisch gezien is FC Twente Vrouwen momenteel met zes landstitels de succesvolste club in het vrouwenvoetbal in Nederland en dat betekent voor mij en onze speelsters dat we de kans hebben om onderdeel te worden van die mooie historie", meldt De Pauw, die voor één seizoen heeft getekend, op de site van de club.

FC Twente werd in het seizoen 2018/2019 landskampioen en ook in 2011, 2013, 2014, 2015 en 2016 pakte de club uit Enschede de schaal. Momenteel staat FC Twente derde in de Vrouwen Eredivisie, achter Ajax en PSV.

De huidige trainer Stroot is bezig aan zijn vijfde seizoen. Hij maakte in september al bekend dat hij deze jaargang nog afmaakt in Enschede en dan vertrekt naar VfL Wolfsburg, de Champions League-finalist van vorig seizoen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Vrouwen Eredivisie