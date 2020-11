Debutant PSV Vrouwen is dinsdag bij de loting van de eerste ronde van de Champions League gekoppeld aan het FC Barcelona van Lieke Martens. Ajax treft Lineth Beerensteyn en Bayern München bij de laatste 32.

PSV stond vorig seizoen eerste in de Vrouwen Eredivisie toen de competitie vanwege de coronapandemie werd gestaakt. De ploeg werd niet uitgeroepen tot kampioen, maar kreeg van de KNVB wel voor het eerst een ticket voor de Champions League.

PSV was ongeplaatst bij de loting voor de eerste ronde en treft daardoor een topclub. FC Barcelona doet voor het negende seizoen op rij mee aan de Champions League en was in de jaargang 2018/2019 verliezend finalist.

Nederland mag dit seizoen door een tiende plek op de coëfficiëntenlijst van de UEFA voor het eerst twee clubs inschrijven voor de Champions League.

Ajax, dat tweede stond toen de Eredivisie werd afgebroken, was ook niet geplaatst bij de loting en zag met Bayern München een kwartfinalist van vorig seizoen uit de koker komen. De Amsterdammers doen voor de derde keer mee aan de Champions League.

Olympique Lyon won de Champions League vorig seizoen voor de zevende keer. (Foto: Pro Shots)

Finale is op 16 mei

De wedstrijden in de eerste ronde zijn op 9/10 en 15/16 december. PSV en Ajax spelen eerst thuis. Vanaf volgend seizoen is er een groepsfase in de Women's Champions League, maar deze jaargang zijn er alleen nog knock-outrondes.

Olympique Lyon won de belangrijkste Europese clubprijs vorig seizoen voor het vijfde jaar op rij door eind augustus in de finale met 3-1 af te rekenen met VfL Wolfsburg. De eindstrijd van dit seizoen is op 16 mei in het Ullevi-stadion in het Zweedse Göteborg.