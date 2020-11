Ronald Koeman is pas een paar maanden op weg als trainer van FC Barcelona, of hij moet al een ongekende crisis zien te doorstaan. Dit zijn vijf voornaamste problemen waarmee hij worstelt.

1. Terugval na sterk begin

Minder dan een maand geleden speelde FC Barcelona misschien wel de beste wedstrijd onder Koeman tot nu toe. In Turijn werd Juventus overklast (0-2) met modern voetbal. Diepgaande spelers, een hoog baltempo, meteen drukzetten bij balverlies en een hoge intensiteit.

Met die vier kernwaarden probeerde de oud-bondscoach de Catalaanse club nieuw leven in te blazen. Na de blamerende 8-2-nederlaag tegen Bayern München in de Champions League van afgelopen zomer probeert Barcelona zich onder Koeman weer op te richten.

Maar de zege bij Juventus bleek voorlopig niet de opmaat naar structureel succes. Integendeel. Zaterdag tegen Atlético Madrid (1-0-nederlaag) werd Barcelona op alle vier de hierboven genoemde facetten afgetroefd door de tegenstander. De ploeg beleeft in de Spaanse competitie de slechtste seizoensstart sinds 1991 en staat dertiende, al hebben de meeste andere clubs wel één of twee duels meer gespeeld.

En clubicoon of niet, ook Koeman moet resultaten boeken om in het zadel te blijven. Al helpt het de trainer voorlopig dat een deel van de problemen hem niet aangerekend kan worden.

Lionel Messi maakte dit seizoen in elf wedstrijden precies één velddoelpunt. (Foto: Pro Shots)

2. Messi is Messi niet meer

Dit filmpje van begin deze maand was veelzeggend. Terwijl een verdediger van Dynamo Kiev met de bal aan de voet de middenlijn oversteekt, kijkt Lionel Messi van een meter of 5 afstand schaapachtig toe. De sterspeler zou de aanvalsopbouw van de tegenstander gemakkelijk kunnen verstoren, maar sjokt op voor hem inmiddels kenmerkende wijze over het veld.

Koeman kan ook niet tevreden zijn over de aanvallende inbreng van de inmiddels 33-jarige Argentijn. De sterspeler maakte in elf duels naast vijf strafschoppen slechts één velddoelpunt.

Onder Koeman heeft Messi een meer centrale rol gekregen in het elftal van Barcelona. Als nummer 10 in het 4-2-3-1-systeem moet de sterspeler het spel verdelen, maar daar slaagt hij nauwelijks in.

Schrikbarend zijn Messi's cijfers van zaterdag tegen Atlético. De beoogde spil in het aanvalsspel verstuurde de hele wedstrijd slechts acht passes en leed liefst 23 keer balverlies.

Koeman besloot Messi net als Frenkie de Jong rust te geven voor het Champions League-duel met Dynamo Kiev van dinsdagavond. Zo kunnen de sterspelers herstellen tijdens het drukke schema.

Het lastige voor Koeman is dat hij de beste speler die Barcelona ooit had, niet richting de uitgang kan duwen. Hij kan alleen maar hopen dat Messi zijn vorm en motivatie weer vindt. En wat dat laatste betreft helpt het niet dat Messi een tijd overhoop lag met de clubleiding en afgelopen zomer nog wilde vertrekken.

Gerard Piqué verbijt de pijn nadat hij een zware knieblessure opliep. (Foto: Pro Shots)

3. Een waslijst aan blessures

Ondersteund door twee artsen verliet Gerard Piqué zaterdag strompelend het veld, met zijn handen voor de betraande ogen. De beelden van zijn dubbelgeklapte knie deden al pijn als je ernaar keek.

Barcelona verwacht de steunpilaar zo'n zes maanden kwijt te zijn, bijna het volledige restant van het seizoen. In dezelfde wedstrijd liep rechtsback Sergi Roberto een spierblessure op, waardoor hij twee maanden is uitgeschakeld. Tel daar de zware knieblessure van supertalent Ansu Fati en de kwetsuren van Sergio Busquets, Samuel Umtiti en Ronald Araújo bij op en zie de waslijst blessures waar Koeman mee te maken heeft.

Met negen wedstrijden in de komende 29 dagen is er geen tijd om te rusten voor de smalle selectie. Er wordt fysiek veel gevraagd van de spelers die het over het algemeen vooral van hun technische kwaliteiten moeten hebben.

4. Geen geld voor transfers

In januari kan de selectie aangevuld worden wanneer de transfermarkt weer opengaat. Koeman liet al voor het wegvallen van Piqué weten een extra centrale verdediger te willen, terwijl ook Oranje-aanvaller Memphis Depay nog altijd op de wensenlijst staat.

Maar de mogelijkheden om versterkingen te halen zijn zeer beperkt. Vorige week werd bekend dat de omzet van Barcelona met 300 miljoen is gedaald door de coronacrisis. En de Spaanse Liga eist dat de club liefst 191 miljoen euro (40 procent) bezuinigt op het salarisbudget van de selectie. Koeman lijkt ook na de winter te moeten roeien met de riemen die hij heeft, wat behoorlijk problematisch zou zijn gezien zijn door blessures uitgedunde selectie.

Victor Font, een voorname kandidaat bij de aankomende presidentsverkiezing. (Foto: Pro Shots)

5. Presidentsverkiezing komt eraan

De komende presidentsverkiezing hangt als een zwaard van Damocles boven de toekomst van Barcelona en ook die van Koeman. De hevig bekritiseerde voorzitter Josep Maria Bartomeu, die Koeman in de zomer aanstelde, stapte in oktober op.

De nieuwe presidentsverkiezing staat gepland voor maart, maar mogelijk wordt die vervroegd naar 17 januari, zodat het nieuwe bestuur nog tijdens de winterse transferperiode een nieuwe weg kan inslaan met de club.

Zakenman Victor Font is op dit moment favoriet om de verkiezingen te winnen. Hij wil inzetten op de jeugd van de club en belangrijke rollen in het bestuur en rond het eerste elftal laten invullen door prominente oud-spelers als Carles Puyol en Victor Valdés.

De belangrijkste pion in de plannen van Font is echter Xavi Hernández. De oud-middenvelder is momenteel trainer van Al Sadd in Qatar en moet volgens de presidentskandidaat hoofdtrainer in Camp Nou worden.

Onlangs liet Font weten dat Xavi met zijn "enorme kwaliteiten" ook in een andere rol belangrijk kan zijn binnen de club. "Koeman kan trainer blijven, als zijn resultaten goed zijn."