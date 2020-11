Antoine Griezmann heeft dinsdag na lang stilzwijgen gereageerd op de speculaties over zijn relatie met Lionel Messi bij FC Barcelona. De Fransman zou niet overweg kunnen met de Argentijn, maar zegt dat daar niks van waar is.

De voormalige zaakwaarnemer van Griezmann, Eric Olhats, claimde onlangs dat de aanvaller lijdt onder de macht die Messi heeft bij Barcelona. Ook de oom van Griezmann sprak zich negatief uit over de relatie tussen de twee sterspelers.

"Ik heb al veel berichten moeten verdragen en nu is het genoeg", zei Griezmann in een interview met het Spaanse Movistar. "Mijn zus is mijn zaakwaarnemer en die zegt net als mijn ouders niks in de media. Daardoor ziet Eric de kans om zijn mening te geven, maar die mening is schadelijk voor mijn relatie met Leo."

"Mijn oom weet op zijn beurt niet eens hoe voetbal werkt, maar laat zich door een journalist een uitspraak ontlokken. Ik heb juist heel veel respect voor Leo en heb hem ook gezegd dat ik geen contact meer met hen (zijn voormalige zaakwaarnemer en zijn oom, red.) heb."

De 33-jarige Messi werd onlangs zelf geconfronteerd met de uitspraken van de voormalige zaakwaarnemer van Griezmann en reageerde geïrriteerd. "Ik ben het zat dat ik altijd de schuld krijg van alle problemen bij Barcelona", aldus de Argentijn, die afgelopen zomer dreigde met een vertrek.

De 29-jarige Griezmann maakte in de zomer van 2019 de overstap van Atlético Madrid naar FC Barcelona, maar kan de verwachtingen in Catalonië nog niet waarmaken. In 58 officiële wedstrijden kwam hij tot zeventien doelpunten en acht assists.