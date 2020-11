Arsenal-aanvaller Nicolas Pépé is door het stof gegaan voor zijn controversiële actie tijdens het uitduel met Leeds United (0-0) in de Premier League. De Fransman deelde zondagavond een kopstoot uit en werd uit het veld gestuurd.

"Ik heb mijn team op een cruciaal moment in de wedstrijd in de steek gelaten. Er is geen enkel excuus voor mijn gedrag", schreef Pépé maandagavond op Instagram. "Ik heb veel spijt en wil me verontschuldigen bij de fans, mijn teamgenoten, mijn coach en iedereen op de club."

De 25-jarige Pépé kreeg het aan het begin van de tweede helft aan de stok met Ezgjan Alioski en deelde de verdediger van Leeds United vervolgens een zeer lichte kopstoot uit. Scheidsrechter Anthony Taylor had het moment gemist, maar na ingrijpen van de VAR en het bekijken van de beelden trok hij alsnog rood.

Arsenal-manager Mikel Arteta was furieus en oordeelde dat Pépé het team in de steek had gelaten door zijn zelfbeheersing te verliezen. "Dit is echt onacceptabel. Op dit niveau kan je dat gewoon niet doen", zei de 38-jarige Spanjaard.

Pépé, die in de zomer van 2019 voor een recordbedrag van 80 miljoen euro werd overgenomen van Lille, moet volgens Engelse media drie duels aan de kant staan. In dat geval ontbreekt hij in de wedstrijden van Arsenal tegen Wolverhampton Wanderers (thuis), Tottenham Hotspur (uit) en Burnley (thuis).

Door het doelpuntloze gelijkspel tegen Leeds United bleef Arsenal op dertien punten steken, goed voor een plek in de middenmoot.

Nicolas Pépé kreeg rood voor een kopstoot in de uitwedstrijd tegen Leeds United. (Foto: Pro Shots)

