Spelregelcommissie IFAB heeft na overleg met het eigen adviespanel benadrukt dat er niet altijd sprake is van hands als de bal de hand of een arm van een speler raakt. De regels worden nu niet overal consequent toegepast.

"Niet elke bal op een hand of arm betekent een strafschop. De eindbeslissing ligt altijd bij de scheidsrechter", meldde de IFAB maandag na de bijeenkomst in een korte verklaring.

De commissie merkt dat er onduidelijk is wat betreft de regel over spelers die hun arm verdedigend niet langs hun lichaam hebben. "Scheidsrechters dienen de positie van de hand of de arm te beoordelen in relatie tot de beweging van de speler", wordt in de verklaring benadrukt.

Op last van de IFAB werden in april nog enkele regels aangepast. In de regels staat dat een penalty moet worden gegeven als een speler zijn armen in verdedigende positie niet langs zijn lichaam houdt en de bal met hand of arm raakt. Er is dus echter ruimte voor interpretatie van de scheidsrechter.

De regels leveren, ook vanwege de aanwezigheid van de videoscheidsrechter, veel strafschoppen op. Vroeger werden die momenten vaak uitgelegd als onopzettelijk hands en werd meestal geen strafschop toegekend.

Eerder deze maand uitte UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin nog flinke kritiek op de FIFA-regels. Hij wil terug naar de oude situatie. "Het is niet goed voor het voetbal dat bewegingen die niet te voorkomen zijn nu bestraft worden met een strafschop", zei Ceferin onder meer.