De Engelse voetbalbond FA wil zo snel mogelijk gaan testen met het toestaan van een extra wissel als het vermoeden bestaat dat een speler een hersenschudding heeft opgelopen. De proef zal bij duels in de FA Cup, zowel voor de mannen als vrouwen, worden uitgevoerd.

De test kan waarschijnlijk al tijdens het huidige bekertoernooi beginnen. "Het welzijn van voetballers is van het grootste belang en wij denken dat dit een belangrijke stap is om spelers, clubs en medische teams te helpen bij het opsporen en behandelen van hoofdletsel tijdens een wedstrijd", meldt een woordvoerder van de FA.

Een adviespanel van de internationale spelregelcommissie IFAB toonde zich maandag tijdens een digitale bijeenkomst een groot voorstander om de regel ook officieel in te voeren, maar dat neemt nog wel wat tijd in beslag.

Het voorstel hiertoe zal op 16 december tijdens een reguliere vergadering van de IFAB ter goedkeuring worden aangeboden. Daarna buigt ook de algemene jaarvergadering in maart volgend jaar zich over de nieuwe bepaling.

Deskundigen en oud-profs wijzen op gevaren

Deskundigen dringen al langer aan op maatregelen op het gebied van hoofdblessures. Vaak worden aangeslagen spelers bij hoofdletsel weer opgelapt waarna ze de wedstrijd toch vervolgen. Na afloop wordt soms alsnog een lichte of zware hersenschudding geconstateerd.

Een aantal oud-profvoetballers in Engeland schaarde zich vorige week achter een campagne om te wijzen op de gevaren van koppen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat profvoetballers een 3,5 keer grotere kans dan anderen hebben op ernstige hersenaandoeningen.

Volgens de huidige regels kan de scheidsrechter bij mogelijk hoofdletsel de wedstrijd maximaal drie minuten stilleggen om de geblesseerde speler door zijn arts te laten onderzoeken. Alleen bij bevestiging van de dokter dat de speler fit genoeg is om verder te spelen, mag hij blijven staan.

IFAB kritisch over toepassen handsregel

De IFAB constateerde maandag ook dat de aangepaste regels over hands in het strafschopgebied nog niet altijd consistent worden toegepast. "Niet elke bal op een hand of arm betekent een strafschop en de eindbeslissing ligt altijd bij de scheidsrechter", benadrukte de spelregelcommissie.

Volgens de IFAB zorgt vooral de interpretatie van de regel over spelers die zich op onnatuurlijke wijze breder maken voor onduidelijkheid. "Scheidsrechters dienen de positie van de hand of de arm te beoordelen in relatie tot de beweging van de speler", betoogde de IFAB.

Op last van de IFAB werden in april enkele regels aangepast. Als een speler zijn armen niet langs zijn lichaam houdt en de bal aanraakt met hand of arm, dan dient een penalty te worden gegeven. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin pleitte er onlangs voor de regel terug te draaien en weer een onderscheid te maken tussen opzettelijk en onopzettelijk hands.