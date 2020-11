NEC heeft maandag de uitwedstrijd tegen Jong AZ in de Keuken Kampioen Divisie eenvoudig gewonnen. De ploeg van trainer Rogier Meijer zegevierde met 0-3 en nestelde zich daarmee in de subtop.

Jong AZ, dat op de ranglijst alleen FC Dordrecht onder zich heeft, had met onder anderen Hakon Evjen, Ferdy Druijf, Zakaria Aboukhlal en Yukinari Sugawara aardig wat spelers opgesteld die dit seizoen ook al minuten in het eerste maakten.

Ook zij konden echter niet voor de ommekeer zorgen. NEC opende in Wijdewormer via Ayman Sellouf na een kwartier de score. Elayis Tavsan maakte er nog voor rust 0-2 van en gooide een kwartier voor tijd met zijn tweede van de avond de wedstrijd in het slot.

NEC verloor drie van zijn eerste vijf competitiewedstrijden van het seizoen, maar is daarna met een knappe opmars bezig. Tegen Jong AZ bleven de Nijmegenaren voor de achtste keer op rij ongeslagen.

Met 24 punten uit dertien wedstrijden staat NEC vijfde. Die positie kan het later op de avond weer verliezen aan FC Volendam, dat het om 21.00 uur in Amsterdam opneemt tegen Jong Ajax.

