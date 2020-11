AC Milan moet het waarschijnlijk drie weken zonder Zlatan Ibrahimovic stellen. De sterspeler liep zondag in de met 1-3-gewonnen wedstrijd tegen Napoli een hamstringblessure op.

Onderzoek bracht maandag aan het licht dat Ibrahimovic in ieder geval tien dagen aan de kant staat, waarna de blessure opnieuw wordt bekeken. Vermoedelijk is de 39-jarige Zweed drie weken uitgeschakeld.

Als Ibrahimovic inderdaad drie weken moet toekijken, dan mist hij de wedstrijden van Milan tegen Lille OSC, Fiorentina, Celtic, Sampdoria en Sparta Praag. Italiaanse media noemen het thuisduel met Parma op 13 december als meest waarschijnlijke optie voor zijn rentree.

De blessure is slecht nieuws voor Milan, waar Ibrahimovic zeer belangrijk is. De spits was zondag tegen Napoli twee keer trefzeker en bracht zijn totaal op tien doelpunten in zes competitiewedstrijden.

Mede dankzij de inbreng van de oud-speler van Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy gaat Milan voorlopig aan kop in de Serie A.

Bekijk de stand en het programma in de Serie A