Na het einde van de Britse lockdown is volgende week weer beperkt publiek welkom bij wedstrijden in de Premier League. De Britse premier Boris Johnson heeft dat maandag aangekondigd.

Engeland wordt verdeeld in drie verschillende risicogebieden. In stadions die in het laagste risicogebied liggen mogen vierduizend mensen naar binnen, in gebieden van het tweede niveau zijn tweeduizend fans toegestaan en in delen met het hoogste risico blijven de stadions leeg.

Het aanvankelijke plan was om op 1 oktober weer toeschouwers toe te laten bij de wedstrijden op het hoogste niveau, maar de Britse regering verbood dat eind september vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen.

In september werd nog besloten om de terugkeer van toeschouwers op de tribunes uit te stellen. De Britse regering vond het vanwege het oplopende aantal besmettingen toen nog een te groot risico.

Dat er nu alsnog (deels) fans welkom zijn is goed nieuws voor de Premier League-clubs, die al maanden veel inkomsten mislopen. Sinds de hervatting van de competitie in juni zijn de tribunes leeg.

De eerste Premier League-speelronde met supporters in het stadion is op zaterdag 5 december.

Bekijk stand en het programma in de Premier League