Gianluca Rocchi heeft zich enorm gestoord aan de kritiek die hij kreeg na het veelbesproken Champions League-duel tussen Chelsea en Ajax van ruim een jaar geleden. Hij stuurde in het spektakelstuk, dat in 4-4 eindigde, in dezelfde minuut zowel Joël Veltman als Daley Blind met rood van het veld.

De inmiddels met fluiten gestopte Italiaan kreeg na afloop veel hatelijke reacties, zegt hij in de door de UEFA gepubliceerde documentaire Man in the Middle, waarin de rol van scheidsrechters centraal staat.

"We wisten dat het een moeilijke wedstrijd kon worden, maar in het veld bleek het nog lastiger dan we ooit hadden kunnen vermoeden", blikt hij terug op het duel van 5 november vorig jaar.

"Als ik dan na afloop op sociale media lees dat ik de wedstrijd met opzet heb verpest, dan is dat frustrerend en dan word ik daar erg boos over. Misschien heb ik fouten gemaakt, maar het is nooit mijn bedoeling geweest om de wedstrijd kapot te maken."

"Wat mensen zeggen klopt gewoon niet. Ik stap juist het veld op met respect voor de sport, voor de spelers en voor de mensen op de tribune. Ik heb nooit, nog geen seconde, iets willen verpesten."

Gianluca Rocchi stopte vanwege zijn leeftijd als scheidsrechter. (Foto: ANP)

Ajax verspeelde voorsprong na rode kaarten

Ajax leidde vorig jaar op Stamford Bridge met 2-4 toen in de 68e minuut Blind (na een overtreding op Tammy Abraham) en Veltman (hands) in één actie hun tweede gele kaart kregen en moesten inrukken. Bovendien leverde de handsbal van Veltman een penalty op, die door Jorginho werd benut. Vervolgens viel ook nog de gelijkmaker.

Rocchi werd bij zijn beslissingen gesteund door de VAR. Tijdens een besloten scheidsrechtersbijeenkomst van UEFA zou echter zijn gesproken van een arbitrale dwaling, omdat na de overtreding van Blind het spel direct stilgelegd had moeten worden.