Feyenoord heeft donderdag aan een zege op Wolfsberger AC genoeg om overwintering in de Europa League veilig te stellen, maar dan moeten de Rotterdammers wel afrekenen met een negatieve uitreeks. Feyenoord wacht al zes jaar op een overwinning in een uitwedstrijd van een Europees hoofdtoernooi.

Met een zege op de Oostenrijkers hoopt Feyenoord een wedstrijd toe te voegen aan het rijtje Europese hoogtepunten van de afgelopen jaren. Daarin staan onder meer een 2-1-zege op Napoli (2017), de 1-0-overwinning op Manchester United (2016) en de 2-0-zege in het afgelopen seizoen op FC Porto.

De overeenkomst tussen deze duels: alle wedstrijden werden in De Kuip gespeeld. De Rotterdammers bleken de laatste jaren buitenshuis niet bepaald een lastig te nemen horde. Van de laatste 22 uitduels in de groepsfase van een Europees toernooi won Feyenoord slechts één keer. Er werd vijf keer gelijkgespeeld en zestien keer verloren.

De enige overwinning was op 11 december 2014, op bezoek bij Standard Luik. Jens Toornstra, Jean-Paul Boëtius en Elvis Manu bezorgden de ploeg van toenmalig trainer Fred Rutten zes jaar geleden een 0-3-zege.

Sindsdien is vooral het maken van doelpunten in uitduels ingewikkeld gebleken. Feyenoord scoorde in groepswedstrijden alleen op bezoek bij FC Porto (3-2) meer dan één keer. Het totale aantal doelpunten in de laatste elf wedstrijden blijft op slechts vijf steken, terwijl de Rotterdammers daarin negentien doelpunten te verwerken kregen.

Negatieve uitreeks Feyenoord in Europa 29 september 2016: Fenerbahce-Feyenoord (1-0)

3 november 2016: Zorya Luhansk-Feyenoord (1-1)

24 november 2016: Manchester United-Feyenoord (4-0)

26 september 2017: Napoli-Feyenoord (3-1)

1 november 2017: Shakhtar Donetsk-Feyenoord (3-1)

21 november 2017: Manchester City-Feyenoord (1-0)

19 september 2019: Rangers-Feyenoord (1-0)

24 oktober 2019: BSC Young Boys-Feyenoord (2-0)

12 december 2019: FC Porto-Feyenoord (3-2)

22 oktober 2020: Dinamo Zageb-Feyenoord (0-0)

26 november 2020: CSKA Moskou-Feyenoord (0-0)

Feyenoord won op 11 december 2014 tegen Standard Luik (0-3) voor het laatst een uitwedstrijd in een Europees hoofdtoernooi. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord hoopt op vierde overwintering sinds eeuwwisseling

Als Feyenoord er ondanks de negatieve uitreeks toch in slaagt om Wolfsberger te verslaan, dan is het pas de eerste keer sinds het seizoen 2014/2015 dat de ploeg van trainer Dick Advocaat overwintert in Europa.

Sinds de eeuwwisseling kwam het in totaal drie keer voor dat Feyenoord na de winterstop nog in Europa actief was, waaronder het seizoen 2001/2002, toen Feyenoord de UEFA Cup won. Ter vergelijking: PSV (13) en Ajax (15) overwinterden sinds het jaar 2000 een stuk vaker in Europa.

Dit seizoen staat Feyenoord met vijf punten uit vijf wedstrijden op de derde plek in poule K. Het Oostenrijkse Wolfsberger AC heeft twee punten meer, waardoor de Rotterdammers donderdag alleen genoeg hebben aan een overwinning.

Het allesbeslissende duel tussen Wolfsberger en Feyenoord begint om 21.00 uur en staat onder leiding van Pawel Raczkowski.

Stand in groep K 1. Dinamo Zagreb 5-11 (+6)

2. Wolfsberger AC 5-7 (-)

3. Feyenoord 5-5 (-3)

4. CSKA Moskou 5-3 (-3)

