Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft zondag uitgehaald naar de televisieomroepen in Engeland. De Duitser hekelt het speelschema in de Premier League en vindt dat de uitzendgerechtigden Sky Sports en BT Sport de spelers niet in bescherming nemen.

"Als we op deze manier door blijven gaan met het programma, ben ik er niet zeker van dat we het seizoen gaan eindigen met elf spelers", zei een geïrriteerde Klopp na afloop van de gewonnen topper tegen Leicester City (3-0) voor de camera van Sky Sports.

Liverpool is populair en heeft daardoor vaak minder lang rust dan andere clubs. 'The Reds' speelden zondag de late wedstrijd, nemen het woensdagavond tegen Atalanta op in de Champions League en treffen zaterdag om 13.30 uur alweer Brighton & Hove Albion. Dat zijn dus drie duels in minder dan zes dagen.

"Ik weet dat jullie je daar niets van aantrekken", vervolgde Klopp. "We hebben het hier al zo vaak over gehad, maar er is niets gebeurd. Iedereen vertelt me dat het moeilijk is, maar het is alleen moeilijk voor de spelers. De rest is slechts een beslissing op een bureau in een kantoor."

'We moeten ons allemaal aanpassen'

Klopp vreest dat zijn ziekenboeg nog voller raakt dan dat hij al is. Liverpool moet het de komende tijd in elk geval al stellen zonder de langdurig geblesseerden Virgil van Dijk, Joe Gomez, Alex Oxlade-Chamberlain en Trent Alexander-Arnold.

"Als iemand weer begint over contracten, word ik echt gek, want due contracten zijn niet gemaakt voor een coronaseizoen. We moeten ons allemaal aanpassen", aldus Klopp, die zich vervolgens richtte tot de verslaggever van Sky Sports.

"Jij staat hier met een gezichtsmaker. Had je een jaar geleden gedacht dat je ergens heen zou gaan met een gezichtsmasker? Dat is de situatie. Alles is veranderd, maar het contract met de televisieomroepen is nog steeds hetzelfde. Dat kan niet."

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Premier League