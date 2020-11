De aanklager betaald voetbal van de KNVB heeft Feyenoord-middenvelder Orkun Kökçü maandag voor twee wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, geschorst naar aanleiding van diens rode kaart. De aanklager seponeerde de rode kaart van FC Emmen-middenvelder Lucas Bernadou.

Feyenoord en Kökçü hebben het schikkingsvoorstel geaccepteerd, waardoor de Rotterdammers het zondag zonder hem moeten stellen in het thuisduel met het kwakkelende FC Utrecht.

Kökçü kreeg zondag in het uitduel met Fortuna Sittard (1-3) al vroeg een rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler. Hij stond boven op de voet van tegenstander Roel Janssen, die het uitschreeuwde van de pijn, maar wel gewoon weer verder kon.

Zonder Kökçü boog Feyenoord knap een 1-0-achterstand om door een wereldgoal van Marcos Senesi, die de bal van zo'n 25 meter vol in de kruising schoot, en twee benutte strafschoppen van Steven Berghuis.

Feyenoord steeg daardoor ten koste van PSV, dat met 1-1 gelijkspeelde tegen FC Twente, naar de derde plaats. De ploeg van trainer Dick Advocaat heeft na negen speelrondes drie punten achterstand op koploper Ajax.

FC Emmen-middenvelder Lucas Bernadou verlaat teleurgesteld het veld na zijn rode kaart tegen AZ. (Foto: Pro Shots)

Geen schorsing voor Bernadou

De aanklager deelde dus geen schorsing uit aan Bernadou. Hij kreeg zondag in het uitduel met FC Emmen (1-0) na rust een rode kaart van scheidsrechter Marc Nagtegaal, die werd ingeseind door de videoscheidsrechter.

Bernadou was verwikkeld in een duel om de bal, maar kwam net te laat en plantte zijn voet op het been van Jonas Svensson. Er leek geen opzet in het spel, omdat Bernadou uit evenwicht werd gebracht door Teun Koopmeiners.

FC Emmen-trainer Dick Lukkien was na afloop woedend over de beslissing van Nagtegaal. "Ik heb tegen hem gezegd dat, als hij zich wil onderscheiden als scheidsrechter, ballen moet tonen en tegen de VAR moet zeggen: 'Rot op, dit is gewoon een voetbalovertreding en dat je me voor zoiets naar de zijkant laat komen, vind ik onvoorstelbaar'. Maar dat deed hij niet. Hij gaf direct rood aan Lucas. De wereld op zijn kop", zei hij volgens RTV Drenthe.

De aanklager zag ook geen kwaad in de actie van Bernadou, die daardoor zaterdag gewoon mee kan doen als FC Emmen het in eigen huis opneemt tegen Ajax. Hij stond tegen AZ voor het eerst in de basis en het werd dus een gedenkwaardig debuut.

