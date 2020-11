FC Barcelona neemt het dinsdagavond zonder Frenkie de Jong en Lionel Messi tegen Dynamo Kiev op in de Champions League. De Nederlander en de Argentijn krijgen rust van trainer Ronald Koeman en reizen niet mee naar Oekraïne.

Zowel Messi als De Jong speelde zaterdagavond nog negentig minuten in de verloren uitwedstrijd tegen Atlético Madrid (1-0-verlies) in La Liga. Koeman vindt het duel met Kiev een goed moment om de twee vaste krachten, die dit seizoen in alle wedstrijden in actie kwamen, rust te geven.

"Onze situatie in de Champions League is comfortabel en De Jong en Messi hebben rust nodig. Ze hebben veel wedstrijden gespeeld en dit is een mooi moment om ze niet in te hoeven zetten", verklaarde Koeman op zijn persconferentie.

"Door het overvolle wedstrijdschema moet ik mijn spelers soms beschermen. Het is onmogelijk om ze allemaal fit te houden. Iedereen weet dat, maar we moeten wel door blijven spelen. Het is tijd dat de FIFA en de UEFA daar goed naar gaan kijken."

FC Barcelona won de eerste drie wedstrijden in groep H en gaat met negen punten fier aan kop, waardoor Koeman het zich kan permitteren om De Jong en Messi rust te geven. Een gelijkspel in Kiev is voor de Catalanen al genoeg om een ticket voor de achtste finales van de Champions League veilig te stellen, mits Juventus in eigen huis niet van Ferencváros verliest.

484 Samenvatting Barcelona-Dynamo Kiev (2-1)

Koeman houdt vertrouwen in ommekeer Barcelona

De absentie van De Jong en Messi betekent wel dat Barcelona in een sterk gewijzigd elftal aan zal treden tegen Dynamo Kiev. Koeman kan door blessures al niet beschikken over onder anderen Gerard Piqué, Samuel Umtiti, Sergio Busquets, Ansu Fati en Sergi Roberto.

Barcelona kan een overwinning goed gebruiken, want de ploeg van Koeman presteert in de competitie ondermaats. Van de eerste acht competitiewedstrijden wist de huidige nummer twaalf in Spanje er maar drie te winnen.

Hoewel de titel verder uit zicht raakt, raakt Koeman niet in paniek. "Als ik naar ons speelschema kijk, denk ik dat we er aan het einde van het jaar beter voor zullen staan. Ik denk ook niet dat het nu makkelijker is om de Champions League te winnen dan om nog kampioen te worden. Het is wel een mooie uitdaging."

De wedstrijd tussen Barcelona en Dynamo Kiev begint dinsdag om 21.00 uur. De ploeg uit Oekraïne pakte in de eerste drie groepsduels één punt - dankzij een 2-2-gelijkspel tegen Ferencváros - en staat derde.

