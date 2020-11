De FIFA heeft maandag Ahmad Ahmad, de voorzitter van de Afrikaanse voetbalbond CAF, voor vijf jaar geschorst. Hij heeft zich volgens de wereldvoetbalbond schuldig gemaakt aan corruptie.

De zestigjarige Ahmad was sinds maart 2017 voorzitter van de CAF en wilde komend voorjaar herkozen worden. Nu zal iemand anders aan de macht komen in het Afrikaanse voetbal.

De FIFA schrijft in een verklaring dat de onafhankelijke ethische commissie Ahmad schuldig heeft bevonden aan het aanbieden en accepteren van geschenken en het verduisteren van fondsen.

Ahmad mag vijf jaar lang geen functie in de voetbalwereld uitoefenen, zowel nationaal als internationaal. Ook moet hij een boete betalen van 200.000 Zwitserse frank (omgerekend bijna 185.000 euro).

De FIFA schorste vrijdag nog Yves Jean-Bart, de voorzitter van de Haïtiaanse voetbalbond, voor het leven. De 73-jarige Haïtiaan heeft zijn positie misbruikt en vrouwelijke speelsters, onder wie minderjarigen, misbruikt en seksueel lastig gevallen.

Jean-Bart zou tussen 2014 en 2020 herhaaldelijk in de fout zijn gegaan. De FIFA stelde een onderzoek in na berichtgeving van The Guardian, dat een artikel publiceerde waarin meerdere betrokkenen hun verhaal deden.