Voormalig KRC Genk-verdediger Anele Ngcongca is op 33-jarige leeftijd overleden. De Zuid-Afrikaan, jarenlang een vaste kracht bij de Belgische club en het nationale elftal, kwam om het leven bij een auto-ongeluk.

Ngcongca speelde tussen 2007 en 2015 liefst 279 officiële wedstrijden voor Genk, waaronder vijf duels in het hoofdtoernooi van de Champions League. In 2011 veroverde hij met Genk de landstitel en de Belgische supercup, waarna in 2009 en 2013 bekerwinst volgde.

In zijn laatste contractjaar bij Genk werd Ngcongca verhuurd aan het Franse AC Troyes, waarna hij in de zomer van 2017 terugkeerde naar Zuid-Afrika om voor Mamelodi Sundowns te gaan spelen. De vleugelverdediger kwam in september voor het laatst in actie voor zijn club.

Namens Zuid-Afrika speelde Ngcongca tussen 2009 en 2016 52 interlands. Op het WK van 2010, dat in zijn land werd georganiseerd, deed hij 55 minuten mee in de met 2-1 gewonnen groepswedstrijd tegen Frankrijk.