Mohamed Salah heeft een negatieve coronatest afgelegd en kan de training bij Liverpool hervatten. Manager Jürgen Klopp verwacht de Egyptische aanvaller maandag terug op het trainingsveld.

Tijdens de afgelopen interlandperiode testte de 28-jarige Salah positief op het coronavirus. Vermoedelijk had de aanvaller het virus opgelopen op de bruiloft van zijn broer. Op de beelden is te zien dat hij geen afstand hield van de andere genodigden.

Salah vloog na de positieve coronatest met een privévliegtuig terug naar Engeland, waar hij in quarantaine ging. Zondag legde hij een negatieve coronatest af, waardoor hij de training weer mag hervatten.

Het is nog niet zeker dat Salah daadwerkelijk terugkeert in de wedstrijdselectie van Liverpool. De aanvaller moet ook de UEFA-tests in de aanloop naar de Champions League-ontmoeting met Atalanta nog doorstaan.

"Hij kan vanaf maandag bij ons meetrainen, en dat is het. Hij zal de komende twee dagen, net als de rest van de selectie, twee tests ondergaan richting de wedstrijd tegen Atalanta. Maar ik ben er vrij zeker van dat hij kan spelen", aldus Klopp.

Overvolle ziekenboeg bij Liverpool

De terugkeer van de aanvaller zou goed nieuws zijn voor de Duitse coach, die onder onder anderen Virgil van Dijk, Joe Gomez, Jordan Henderson en Trent Alexander-Arnold al moet missen. Zondag kwam daar ook Naby Keïta bij. De middenvelder liep een hamstringblessure op in het gewonnen duel met Leicester City (3-0).

Liverpool ontvangt woensdag Atalanta in de Champions League. Bij een overwinning is de regerend kampioen van Engeland zeker van een plek in de knock-outfase van het toernooi. Ajax neemt het in dezelfde poule op tegen FC Midtjylland.

