Dick Lukkien is niet te spreken over het optreden van scheidsrechter Marc Nagtegaal zondagavond in de uitwedstrijd tegen AZ (1-0). De arbiter gaf Lucas Bernadou een kwartier na rust rood vanwege een ongelukkige overtreding, tot grote verbazing van de FC Emmen-trainer.

De middenvelder van FC Emmen was verwikkeld in een duel om de bal, maar kwam net te laat en plantte zijn voet op het been van Jonas Svensson. Er leek geen opzet in het spel - Bernadou werd uit evenwicht gebracht door Teun Koopmeiners - maar scheidsrechter Nagtegaal besloot na ingrijpen van de VAR rood te trekken.

"Ik heb tegen hem gezegd dat, als hij zich wil onderscheiden als scheidsrechter, ballen moet tonen en tegen de VAR moet zeggen: 'Rot op, dit is gewoon een voetbalovertreding en dat je me voor zoiets naar de zijkant laat komen, vind ik onvoorstelbaar'. Maar dat deed hij niet. Hij gaf direct rood aan Lucas. De wereld op zijn kop", zei een furieuze Lukkien volgens RTV Drenthe.

Op het moment van de rode kaart stond FC Emmen al met 1-0 achter in Alkmaar, maar de ploeg uit Drenthe kreeg met een man minder toch nog enkele goede kansen op de gelijkmaker. Koopmeiners haalde een bal van de lijn en een treffer van Michael de Leeuw werd afgekeurd, waardoor het bij 1-0 bleef.

Scheidsrechter Marc Nagtegaal haalde zich de woede van FC Emmen op de hals door Lucas Bernadou rood te geven. (Foto: Pro Shots)

'Het begint op zaalvoetbal te lijken'

Na afloop ging het toch vooral over die rode kaart van Bernadou. Lukkien erkent dat de Franse middenvelder onbeholpen inkwam, maar sprak in gesprek met FOX Sports zijn onbegrip uit over het gemak waarmee de middenvelder uit het veld werd gestuurd.

"Als we hier rode kaarten voor gaan geven, dan vind ik dat we moeten stoppen met voetbal. Die jongen gaat voor de bal, krijgt nog een klein duwtje van achteren waardoor hij uit balans raakt en raakt Svensson op zijn standbeen. Dat gebeurt in een contactsport", zei Lukkien, die zich ook ergerde aan de lange besluitvorming.

"Eerst keek de VAR drie minuten, daarna ging de scheidsrechter nog twee minuten naar het scherm en kwam er een rode kaart. Ik kan daar verder niet zo veel mee. Het gebeurt, maar ik vind zo'n rode kaart niet bij voetbal horen. Het begint een beetje op zaalvoetbal te lijken zo."

FC Emmen leed bij AZ de zesde nederlaag van het seizoen en bezet met drie punten de zeventiende plek in de Eredivisie. Hekkensluiter Fortuna Sittard heeft evenveel punten, maar een minder goed doelsaldo.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie