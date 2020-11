Arsenal-manager Mikel Arteta is niet te spreken over het gedrag van Nicolas Pépé. De middenvelder deelde zondag aan het begin van de tweede helft tegen Leeds United (0-0) een kopstoot uit, waardoor 'The Gunners' een groot deel van de wedstrijd met een man minder speelden.

"Dit is echt onacceptabel. Op dit niveau kan je dat gewoon niet doen", zei een boze Arteta op Elland Road tegen Engelse media. "Ik ben normaal gesproken nooit blij met een gelijkspel, maar gezien de omstandigheden nemen we genoegen met een punt."

De 25-jarige Pépé verloor aan het begin van de tweede helft zijn zelfbeheersing na onenigheid met Ezgjan Alioski. De international van Ivoorkust gaf de verdediger van Leeds United een lichte kopstoot, maar dat was voor scheidsrechter Anthony Taylor genoeg reden om - na ingrijpen van de VAR - rood te trekken.

Met tien man slaagde Arsenal er nog wel in stand te houden, maar het was al de vijfde keer in negen Premier League-wedstrijden dit seizoen dat de Londenaren punten verspeelden. Met dertien punten blijft Arsenal in de middenmoot steken.

Arsenal-manager Mikel Arteta vindt dat Nicolas Pépé het team in de steek liet bij Leeds United. (Foto: Pro Shots)

'Heb genoten van mentaliteit spelers'

Arteta is wel te spreken over de manier waarop zijn elftal omging met de ondertalsituatie. "Je kunt op zo'n moment het excuus gebruiken dat iemand de wedstrijd heeft verpest, óf je toont veerkracht, ambitie en geloof dat je de wedstrijd nog kunt winnen", zei de coach.

"Met tien man ben je gewoon flink in het nadeel, dus ik heb echt genoten van de mentaliteit van mijn spelers toen Pépé het team in de steek liet. We kregen zelfs één of twee momenten om de wedstrijd te winnen, maar helaas lukte dat niet."

Pépé en Alioski moesten het tijdens en na de wedstrijd op sociale media flink ontgelden. Arsenal noemt de beledigingen maandag in een verklaring "volkomen onaanvaardbaar" en gaat de autoriteiten helpen om de daders op te sporen.

