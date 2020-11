AZ-coach Arne Slot is niet te spreken over de tweede helft van zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen FC Emmen. De Alkmaarders wonnen zondag weliswaar met 1-0, maar verzuimden de wedstrijd na rust te beslissen.

"Ik vond met name de tweede helft heel matig", zei Slot bij FOX Sports. "Dat kwam omdat er niet genoeg gelopen werd. Ik ben echt heel ontevreden over die tweede helft. De eerste helft was nog best prima, ook al hadden we uit een aantal momenten meer kunnen halen dan we deden."

AZ kwam na elf minuten op voorsprong via een doelpunt van Bruno Martins Indi. Na een uur spelen kwam FC Emmen bovendien met tien man te staan door een rode kaart voor Lucas Bernadou, die op de achillespees van Jonas Svensson was gaan staan.

Het duel leek daarmee beslist, maar de bezoekers waren vervolgens tot tweemaal toe dicht bij de gelijkmaker. Eerst werd een wippertje van Miguel Araujo net op tijd van de lijn gehaald door Teun Koopmeiners en nog geen minuut later werd een treffer van Michael de Leeuw afgekeurd wegens buitenspel.

AZ viert de treffer van Bruno Martins Indi. (Foto: Pro Shots)

'Ik wil niet gelijk zeggen dat het slecht was'

AZ gaf de overwinning uiteindelijk niet meer weg, maar Slot baalde ook van het missen van een aantal kansen. Zo verzuimde onder anderen Jesper Karlsson te scoren. "Het staat ons heel erg in de weg dit seizoen dat wij niet de kansen afmaken, waardoor we sommige wedstrijden eenvoudig kunnen winnen."

Tevens vond de trainer dat zijn spelers aan de bal niet actief genoeg waren. "We hebben vandaag een mindere wedstrijd gespeeld, maar ik wil niet gelijk zeggen dat het slecht was", besloot Slot.

Dankzij de zege op Emmen klimt AZ naar de zevende plaats op de ranglijst. De nummer twee van vorig seizoen heeft veertien punten uit acht duels en haakt daarmee aan bij de subtop in de Eredivisie.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie