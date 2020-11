Roger Schmidt is niet blij met het gelijkspel van PSV zondag bij FC Twente (1-1). De Duitse oefenmeester vindt dat zijn ploeg veel meer doelpunten had moeten maken.

"We hadden het voorin moeten afmaken. De eerste helft speelden we erg goed en creëerden we veel kansen. Maar zolang je maar met 1-0 voor blijft staan, weet je dat een ploeg als Twente gevaarlijk blijft", zei Schmidt na de wedstrijd tegen FOX Sports.

De Eindhovenaren kwamen via Donyell Malen al wel vroeg op voorsprong tegen Twente. Eran Zahavi miste vlak voor rust een penalty en na de pauze had de thuisploeg het betere van het spel. Danilo schoot zijn strafschop wel binnen en zorgde na een goed uur spelen voor de 1-1-eindstand.

"In de slotfase misten we wel kracht. Een hoop spelers hebben veel gereisd de afgelopen dagen en waren daarom moe. Ook waren er een paar niet topfit vanwege hun eerdere coronabesmetting", vervolgde Schmidt, die in Enschede geen spelers meer hoefde te missen vanwege het virus, maar vooraf wel Mario Götze zag afhaken (niet geheel fit).

PSV verspeelde bij Twente voor de derde keer dit seizoen punten. (Foto: Pro Shots)

Dumfries: 'Je moet hier winnen'

Ook aanvoerder Denzel Dumfries, die weer volledig is hersteld na zijn coronabesmetting en de afgelopen week ook in actie kwam voor het Nederlands elftal, vond dat PSV zichzelf tekort heeft gedaan in de Grolsch Veste.

"We hebben voldoende momenten gecreëerd om de wedstrijd dood te maken. Als je zoveel kansen krijgt, moet je vaker scoren. Je moet hier gewoon winnen", aldus Dumfries voor de camera van FOX Sports. "Ik had echt niet verwacht dat zij nog gingen scoren. Dit is kostbaar puntverlies, dat zeg ik eerlijk."

PSV staat door de 1-1 bij Twente vierde in de Eredivisie met twintig punten na negen wedstrijden. Koploper Ajax heeft vier punten meer dan de Brabanders.

