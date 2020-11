Pol van Boekel vindt dat hij PSV zondag onterecht een penalty heeft gegeven in het duel met FC Twente (1-1). De arbiter werd door de VAR gewezen op een overtreden op Noni Madueke en wees na het zien van de beelden naar de stip, maar heeft daar achteraf spijt van.

In de 37e minuut ging Jesse Bosch op de voet van Madueke staan, maar de Twente-middenvelder speelde eerst de bal en Van Boekel deed in eerste instantie niets. Videoarbiter Serdar Gözübüyük liet de scheidsrechter enkele minuten later alsnog naar het scherm komen om de beelden te bekijken.

Van Boekel besloot om PSV toch een penalty te geven, maar gaf na afloop toe dat het de verkeerde beslissing was. "Ik heb gemist dat Bosch eerst de bal speelt. Daarna raakt hij Madueke op de voet. In de rust zag ik die beelden rustig terug met een kopje thee erbij en toen zag ik dat ik geen strafschop had moeten geven", zei Van Boekel bij FOX Sports.

"Of ik mezelf voor mijn kop sla? Ja, maar je wordt naar de kant gestuurd vanwege een grote fout. Dan ga je ervan uit dat ze het in Zeist goed hebben bekeken en dat advies volg je dan op", vervolgde de arbiter. "Maar als ik op het scherm had gezien dat Bosch eerst de bal speelde, had ik geen strafschop gegeven."

Van Boekel sprak in februari vorig jaar na afloop van FC Utrecht-PSV (2-2) van een "mindfuck" toen hij eveneens niet blij was een beslissing die hij had genomen na het zien van de beelden. "Dat kan je nu weer zo noemen. Je krijgt bij het scherm informatie en je ziet het contact tussen Bosch en Madueke. Dan word je eigenlijk al in de hoek geduwd om een penalty te geven."

De strafschop leverde PSV uiteindelijk geen treffer op, want de inzet van aanvaller Eran Zahavi werd gekeerd door Twente-keeper Joël Drommel.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie

Pol van Boekel gaf PSV na het zien van de beelden een penalty. (Foto: Pro Shots)