Arsenal is zondag aan een nederlaag ontsnapt in de Premier League. De ploeg van manager Mikel Arteta speelde met 0-0 gelijk bij Leeds United. Bij de bezoekers kreeg Nicolas Pépé kort na rust rood voor een kopstoot.

Arsenal had het bijzonder lastig tegen Leeds en creëerde nauwelijks kansen op Elland Road. In de eerste helft waren de beste kansen voor de promovendus, maar onder anderen Mateusz Klich had het vizier niet op scherp staan.

Zeven minuten na rust kwam Arsenal met tien man te staan door de rode kaart voor Pépé. De Ivoriaan liet zich provoceren door Egzjan Alioski en deelde een kopstoot uit.

Leeds slaagde er vervolgens niet in om te profiteren van de overtalsituatie, al was Rodrigo wel heel dicht bij een treffer. De Spaanse invaller krulde de bal met een prachtig afstandsschot op de lat. In de slotfase raakte zowel Patrick Bamford (kopbal) als Raphinha (schot) de paal namens de thuisploeg.

Arsenal leed voor de vijfde keer dit seizoen puntenverlies. 'The Gunners' verloren al vier keer en speelden tegen Leeds dus voor de eerste keer gelijk.

Haller bezorgt West Ham winst

Eerder op de dag boekte Everton mede dankzij twee goals van Dominic Calvert-Lewin een benauwde 2-3-zege bij Fulham en bezorgde voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller West Ham United de winst bij hekkensluiter Sheffield United: 0-1.

Later op de avond speelt Liverpool nog tegen Leicester City. De wedstrijd op Anfield gaat om 20.15 uur van start.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League