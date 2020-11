PSV heeft zondag verzuimd de tweede plaats in de Eredivisie over te nemen van Vitesse. De Eindhovenaren kwamen op bezoek bij FC Twente niet verder dan 1-1.

PSV kwam in Enschede nog wel op voorsprong via Donyell Malen en zag Eran Zahavi een penalty missen. In de tweede helft tekende Twente-topschutter Danilo vanaf 11 meter voor de gelijkmaker.

Door de puntendeling zakt PSV naar de vierde plaats op de ranglijst. De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft twintig punten na negen wedstrijden. De achterstand op koploper Ajax is vier punten. Twente heeft twee punten minder dan PSV en staat vijfde.

PSV, dat in de Grolsch Veste geen spelers meer hoefde te missen vanwege het coronavirus, krijgt volgende week zondag bezoek van Sparta Rotterdam. Twente speelt vrijdag thuis tegen RKC Waalwijk.

Eran Zahavi miste een penalty. (Foto: Pro Shots)

PSV kent sterke start in Enschede

PSV kon niet beschikken over Mario Götze. De Duitser was niet geheel fit en werd in de basisploeg vervangen door Noni Madueke. Verder koos trainer Schmidt voor de verwachte namen.

De bezoekers begonnen sterk aan het duel in Enschede. Madueke (diepgestuurd) en Pablo Rosario (kopbal) stuitten eerst nog op Twente-doelman Joël Drommel, maar Malen schoot een minuut later wel simpel raak nadat een kopbal van Zahahi via Drommel voor de voeten van de Oranje-international belandde.

PSV hield de touwtjes in handen en ging op jacht naar de 0-2. Cody Gakpo leek die na ruim een half uur spelen ook te maken, maar de treffer van de buitenspeler werd afgekeurd vanwege buitenspel.

Vlak voor rust kreeg PSV een dubieuze penalty. Jesse Bosch ging op de voet van Madueke staan, maar speelde eerst de bal. Na het zien van de beelden wees arbiter Pol van Boekel toch naar de stip. Zahavi zag zijn inzet echter gekeerd worden door Drommel.

Donyell Malen tekende voor de 0-1 namens PSV. (Foto: Pro Shots)

Twente knokt zich terug in tweede helft

Na de pauze kwam Twente steeds beter in de wedstrijd. Nadat PSV-middenvelder Ibrahim Sangaré nog naast had geschoten, kon Halil Dervisoglu alleen op doelman Yvon Mvogo af, maar de aanvaller kreeg de bal niet goed onder controle.

Drie minuten later ging de bal ook voor Twente op 11 meter nadat een knal van Wout Brama op de arm van Gakpo was beland. Danilo faalde niet en tekende voor zijn negende treffer van het seizoen: 1-1.

De gelijkmaker gaf Twente energie en zorgde voor een enerverende tweede helft. Mvogo moest redding brengen op een schot van Danilo en Vaclav Cerný schoot rakelings naast.

In de slotfase gingen beide ploegen nog op zoek naar de winnende treffer, maar echte kansen kwamen er niet meer. Danilo verprutste met een slechte pass nog wel een twee-tegen-éénsituatie voor Twente.

Danilo was opnieuw goud waard voor FC Twente. (Foto: Pro Shots)

