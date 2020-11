Ruud Brood is geschrokken van wat ADO Den Haag liet zien in de eerste wedstrijd onder zijn leiding. De club uit de hofstad ging zondag kansloos onderuit tegen Sparta Rotterdam: 6-0.

"Dit was heel slecht. Je verwacht iets terug te zien van de ideeën die je hebt, maar ik had het niet verwacht om hier met zo'n uitslag weg te gaan", zei Brood, de opvolger van Aleksandar Rankovic, tegen FOX Sports.

"We hebben bijna alle duels verloren en ik denk dat ik bij de goals vier persoonlijke fouten heb geteld. Het had bij rust al een grotere achterstand kunnen zijn. Ik had er iets meer van verwacht, maar dat moet ik mezelf ook kwalijk nemen."

Brood constateerde dat het bij het zwak presterende ADO aan vertrouwen ontbreekt. De oud-trainer van Helmond Sport, Heracles Almelo, RKC Waalwijk, Roda JC, NEC en NAC Breda sluit niet uit dat hij zijn elftal direct gaat wijzigen.

"Je kunt elkaar niet laten zakken op deze manier. We hadden sterker moeten zijn aan de bal. Als iemand meer duelkracht en iets minder kwaliteit heeft dan een ander, maar voor het team wel belangrijk is, dan gaan we daarop ingrijpen."

ADO lijkt net als vorig seizoen tegen degradatie te gaan strijden. De Hagenaars wonnen pas één keer en staan zestiende in de Eredivisie.

Ruud Brood werd niet vrolijk van het spel van ADO op Het Kasteel. (Foto: Pro Shots)

