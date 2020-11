Dick Advocaat is zeer te spreken over het optreden van zijn Feyenoord op bezoek bij Fortuna Sittard. De Rotterdammers kwamen zondag in Limburg snel op achterstand en speelden lang met tien man, maar wonnen wel met 1-3.

De 73-jarige Advocaat zag Feyenoord na een minuut al op achterstand komen (doelpunt Zian Flemming) en Orkun Kökçü in de twaalfde minuut met rood van het veld gestuurd worden. Door een wereldgoal van Marcos Senesi en twee benutte penalty's van Steven Berghuis kon Advocaat toch lachend van het veld stappen.

"De laatste 25 minuten van de eerste helft speelden we eigenlijk heel goed voetbal met tien man. Als je dan met 1-3 weet te winnen bij een ploeg die laatste staat en waarvan je weet dat ze moeten, dan hebben ze een prachtige prestatie geleverd", zei een trotse Advocaat na afloop tegen FOX Sports.

De oefenmeester was echter niet te spreken over de openingsfase van zijn ploeg. "Tot aan de 1-1 was het niet goed. Het begon op het middenveld met Kökçü die zijn man liet lopen. Het schot (van Flemming, red.) was volgens mij ook houdbaar, als ik eerlijk ben. Daarna heeft Nick Marsman het geweldig gedaan."

"In de rust hebben we gezegd dat we voor elkaar moesten vechten en laten zien dat we een team zijn. Dat is gelukt", vervolgde Advocaat. "Het was niet mooi, maar als je ziet wat voor strijd we hebben geleverd. De spelers zijn kapot. Qua karakter zit het bij ons wel aardig. Complimenten aan iedereen."

Door de overwinning in Sittard behoudt Feyenoord de aansluiting met koploper Ajax. De landskampioen van 2017 heeft een achterstand van drie punten op de Amsterdammers.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie

Steven Berghuis was met twee goals weer van grote waarde voor Feyenoord. (Foto: Pro Shots)