Het veld van de Johan Cruijff ArenA is drie dagen voor de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland niet in goede staat, zo bleek zondag tijdens de thuiswedstrijd van Ajax tegen Heracles Almelo (5-0). Tal van spelers raakten geblesseerd, terwijl op korte termijn weinig zicht is op verbetering.

"Het veld was zacht, glad en hobbelig", zei Zakaria Labyad, die tegen Heracles Almelo twee keer scoorde. "Daar zijn we als spelers niet blij mee."

De 27-jarige Labyad was zondag een van de spelers die met een blessure uitviel, waardoor hij een vraagteken is voor het treffen met Midtjylland. Ook ploeggenoten Davy Klaassen en Noussair Mazraoui liepen een kwetsuur op en bij Heracles kwamen Robin Pröpper en Silvester van de Water niet ongeschonden uit de strijd.

"Dat had niet allemaal met het veld te maken, maar de blessure van Pröpper bijvoorbeeld wel", vertelde Labyad. "Ik zag dat hij uitgleed en door zijn knie ging. In deze maanden worden de velden nou eenmaal slechter door het weer en dan neemt de kans op blessures toe."

De geblesseerde Robin Pröpper verlaat in tranen het veld van de ArenA. (Foto: Pro Shots)

'Het is een overkill'

Volgens trainer Erik ten Hag is het slechte veld in de ArenA niet alleen het gevolg van het weer, maar ook van het bizar drukke programma.

"Het veld is overbelast. Dat komt bijvoorbeeld doordat de KNVB in coronatijd alle thuiswedstrijden van Oranje hier laat spelen. Landen trainen dan ook nog op het veld, dat is een overkill. Daar lijdt het veld onder en wij ondervinden de nadelen", aldus Ten Hag, die niet verwacht dat het veld woensdag tegen Midtjylland veel beter zal zijn."

"De groundsman doet er alles aan. Meteen na de wedstrijd tegen Heracles stonden ze op het veld voor een zo goed mogelijk herstel. Maar je kunt geen ijzer met handen breken."

De Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Midtjylland begint woensdag om 21.00 uur in de ArenA. Bij winst komt Ajax op zeven punten in de groep en is de club zeker van minimaal de derde plek en daarmee overwintering in de Europa League.